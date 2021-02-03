螞蟻重啟上市未見眉目

張勇稱，公司將就《反壟斷法》繼續與市場監管總局，就合規要求積極溝通；調查結束後，將適時向市場公布。面對反壟斷調查，集團將坦誠面對並積極配合，並會努力確保符合中國法律法規的要求，及保護消費者權益、社會零售商業的數字化發展等，承擔應盡的社會責任。

此外，張勇表示，儘管阿里及螞蟻連環遭監管機構調查，為集團的發展帶來巨大挑戰，但亦是反思和提升自己的機會。面對激烈的市場競爭，集團將進一步挑戰自己，通過創新不斷升級創造客戶價值的能力。

根據阿里上季業績，螞蟻上季為集團貢獻47.96億元（人民幣，下同）盈利，按季上升2.4%。按阿里持有其約33%股權估算，螞蟻單季盈利達145.33億元。

張勇：網購平台消費者 不一定靠花唄

有見市場對螞蟻旗下花唄業務規模的變化，擔心影響用戶於阿里網購平台的消費規模。

張勇表示 ，信用額度並非消費者選用阿里網購平台的主因。花唄作為其中一項支付資金來源，目前消費者用於零售市場上的消費規模只佔業務總體授信額一小部分，且平台上多數消費者均綁定如信用卡等多種資金來源。