經濟

螞蟻重啟上市未見眉目

【明報專訊】因應內地金融科技監管出現重大變化，阿里巴巴（9988）旗下的螞蟻集團於去年11月初緊急煞停AH股上市計劃。阿里主席兼首席執行官張勇表示，螞蟻正制訂整改方案且履行監管部門程序，故業務前景和上市計劃成疑，目前尚未能準確評估對阿里的影響。

張勇稱，公司將就《反壟斷法》繼續與市場監管總局，就合規要求積極溝通；調查結束後，將適時向市場公布。面對反壟斷調查，集團將坦誠面對並積極配合，並會努力確保符合中國法律法規的要求，及保護消費者權益、社會零售商業的數字化發展等，承擔應盡的社會責任。

此外，張勇表示，儘管阿里及螞蟻連環遭監管機構調查，為集團的發展帶來巨大挑戰，但亦是反思和提升自己的機會。面對激烈的市場競爭，集團將進一步挑戰自己，通過創新不斷升級創造客戶價值的能力。

根據阿里上季業績，螞蟻上季為集團貢獻47.96億元（人民幣，下同）盈利，按季上升2.4%。按阿里持有其約33%股權估算，螞蟻單季盈利達145.33億元。

張勇：網購平台消費者 不一定靠花唄

有見市場對螞蟻旗下花唄業務規模的變化，擔心影響用戶於阿里網購平台的消費規模。

張勇表示 ，信用額度並非消費者選用阿里網購平台的主因。花唄作為其中一項支付資金來源，目前消費者用於零售市場上的消費規模只佔業務總體授信額一小部分，且平台上多數消費者均綁定如信用卡等多種資金來源。

相關字詞﹕花唄 上市 張勇 螞蟻集團 阿里巴巴

上 / 下一篇新聞

港去年零售跌24% 歷來最差 金額返回10年前 零售協會：農曆年市道仍悲觀
港去年零售跌24% 歷來最差 金額返回10年前 零售協會：農曆年市道仍悲觀
2月數據即使升四成 謝邱安儀：全無代表性
2月數據即使升四成 謝邱安儀：全無代表性
平安好醫生去年虧損擴三成
平安好醫生去年虧損擴三成
港股兩日升近千點 受制10天線
港股兩日升近千點 受制10天線
藥明生物折讓配股集資逾97億
藥明生物折讓配股集資逾97億
抖音指控壟斷 騰訊斥惡意誣陷反告違規
抖音指控壟斷 騰訊斥惡意誣陷反告違規
阿里巴巴第三季多賺五成 ADR挫4% 業績勝預期 監管壓力未解
阿里巴巴第三季多賺五成 ADR挫4% 業績勝預期 監管壓力未解
官媒表揚企業家 大讚馬化騰不提馬雲
官媒表揚企業家 大讚馬化騰不提馬雲
蘋果擬發債籌千億 用於回饋股東
蘋果擬發債籌千億 用於回饋股東
迅銷定減排目標 歐60店轉可再生能源
迅銷定減排目標 歐60店轉可再生能源
比亞迪向3子公司增資138億
比亞迪向3子公司增資138億
寧德時代348億投資三生產項目
寧德時代348億投資三生產項目
華興資本：去年內地TMT併購增6%
華興資本：去年內地TMT併購增6%
賓仕口罩品牌捲訴訟 遭合作商申索近千萬
賓仕口罩品牌捲訴訟 遭合作商申索近千萬
周證入稟追20億孖展貸款 指中資基金介紹走數客 追2000萬佣金
周證入稟追20億孖展貸款 指中資基金介紹走數客 追2000萬佣金
調查：港人冀多一個國籍 移民不移居
調查：港人冀多一個國籍 移民不移居
「逼空」交易逆轉 白銀GME齊急跌 芝交所提高白銀期貨保證金兩成 銀價挫8％
「逼空」交易逆轉 白銀GME齊急跌 芝交所提高白銀期貨保證金兩成 銀價挫8％
羅賓漢CEO：限交易因被追加保證金
羅賓漢CEO：限交易因被追加保證金
Tesla召回逾13萬輛電動車
Tesla召回逾13萬輛電動車
張兆聰：海螺小注吸 待反彈浪
張兆聰：海螺小注吸 待反彈浪
植耀輝：冷敲頤海 看150元
植耀輝：冷敲頤海 看150元
技術取勝：石藥短線或回試8.4元
技術取勝：石藥短線或回試8.4元
WeLab推18區儲角色遊戲 贏1.8萬現金獎
WeLab推18區儲角色遊戲 贏1.8萬現金獎
卓悅推網上年宵免收上架費
卓悅推網上年宵免收上架費
劉思明：港股多點開花 新能源宅經濟看俏
劉思明：港股多點開花 新能源宅經濟看俏
周顯：老海鮮輸死未天光
周顯：老海鮮輸死未天光
湯文亮：雙重國籍之鳳閣恩仇未了情
湯文亮：雙重國籍之鳳閣恩仇未了情
新春前搶灘 帝御‧嵐天周六推281伙 安達臣道安峯擬下周開示範單位
新春前搶灘 帝御‧嵐天周六推281伙 安達臣道安峯擬下周開示範單位
雲端本月首錄成交 洋房6802萬沽
雲端本月首錄成交 洋房6802萬沽
余若薇等3600萬沽康苑單位 33年賺15倍
余若薇等3600萬沽康苑單位 33年賺15倍
鄧成波家族3600萬沽西九龍兩舖
鄧成波家族3600萬沽西九龍兩舖
新地荃灣廣場 變身「粉紅櫻花步道」
新地荃灣廣場 變身「粉紅櫻花步道」
大鴻輝申上環建甲級商廈涉30萬呎
大鴻輝申上環建甲級商廈涉30萬呎
以立投資董事總經理林少陽：港股春季例旺 或一鼓作氣創新高
以立投資董事總經理林少陽：港股春季例旺 或一鼓作氣創新高