阿里巴巴第三季多賺五成 ADR挫4% 業績勝預期 監管壓力未解

明報記者 蔡穎霖

即使負面消息不斷，阿里上季收入按年增36.9%至2210.84億元；普通股股東淨利潤按年升51.8%至794.27億元；非通用會計準則計算下純利升27.3%至592.07億元；經調整EBITDA按年升22.4%至683.8億元，各項表現均勝市場預期。不過，管理層昨表示目前難言螞蟻重啟上市，加上監管壓力未解（見另文），阿里美股受壓，截至昨晚11時半，阿里美國預託證券（ADR）挫逾一成，較港股收市低近4%。

雲計算業務首次轉虧為盈

雲計算業務是阿里近年重點發展之一，武衛在第二季業績會曾預計，雲業務在兩個季度或以內能夠實現盈利，但上季已轉虧為盈，意味較預計快一個季度。

阿里主席兼首席執行官張勇預計，未來各行各業均會使用雲業務，雖然市場競爭激烈，但相信阿里雲有多項優勢，例如集團在電子商貿等業務領先地位，有助擴大雲業務規模；亦可為客戶提供數據應用技術；更有達摩院等研究機構支持，認為集團在雲技術上有領先優勢。

核心商業收入按年增38%

若收入按業務劃分，包括零售、批發及物流等業務的核心商業，按年增加38.2%至1955.41億元；雲計算按年漲50.3%至161.15億元；數字媒體及娛樂收入錄80.79億元，按年多0.6%；創新業務及其他營收錄13.49億元，按年升9.5%。

問及阿里核心商業的EBITA增幅相對穩定，未來會否放緩。武衛表示，集團向來重視新投資多於利潤增長，從來沒把盈利增長作為首要選擇。餓了麼、新零售等業務虧損亦見逐步收窄，公司內部不時討論業務如何收窄虧損同時擴充，目前已有明確方向，預料今年3月有新的展望。阿里未來仍會繼續投資於用戶增長、參與度等，預料下個財年將加大再投資於種子業務（Seed business）及策略增長業務。

未來續投資用戶增長參與度

至於近月興起的社區團購，張勇稱，旗下「淘寶買菜」主要助低線城市用戶獲菜品供應，並非似市場上對手以補貼、「燒錢」形式驅動發展；集團會利用旗下不同的資源和渠道，繼續投資相關業務。