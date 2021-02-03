抖音指控壟斷 騰訊斥惡意誣陷反告違規

指微信QQ限制分享抖音內容

抖音昨日於北京知識產權法院提交訴狀，就騰訊壟斷行為對其提出起訴。抖音指控，騰訊透過旗下平台微信（WeChat）及QQ限制用戶分享來自抖音的內容，構成「濫用市場支配地位，排除、限制競爭的壟斷行為」。

抖音方面申請法院判令騰訊立即停止壟斷行為及刊登聲明，且申索經濟損失及合理費用賠償9000萬元人民幣。報道引述訴狀指，抖音指控騰訊旗下微信及QQ「具有市場支配地位」，因其活躍用戶數目巨大，且市場上未有其他經營證能提供對等服務，封禁內容則為騰訊濫用市場支配地位的體現，只是為扭曲競爭、鞏固自身市場地位，妨礙了技術進步及創新。

騰訊於昨晚發聲明，強硬回應事件，並聲言或將狀告抖音。根據報道，騰訊表示，字節跳動相關指控「純屬失實，係惡意誣陷」。騰訊又稱，包括抖音在內的字節跳動旗下產品「通過各種不正當方式違規獲取微信用戶個人信息，破壞平台規則，早前被法院多次發禁令要求停止侵權」，「字節跳動及相關公司有諸多侵害平台生態、用戶權益的違法違規行為」。公司表示，未來將續就字節違規行為提出訴訟。