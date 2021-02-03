經濟

港股兩日升近千點 受制10天線

【明報專訊】港股在本周似有回勇之勢，兩日累升近千點，恒指在技術上不但重上20天線，昨日更一度挑戰10天線。不過午後升幅收窄，收市時未能守穩10天線，科指曾上1萬點但最終得而復失。截至昨晚11時45分，恒指夜期報29,106點，低水143點。

重磅科技股齊炒高後回落

恒指早段最多升619點，曾經重回29,500點，但收市報29,248點，升幅收窄至355點或1.23%。昨日裂口高開486點，走勢上前3日似已形成一個島形底（見圖），然而昨午後勁不繼，以陰燭收市，並受制於10天線。另科指升2.16%至9976點，國指升1.35%至11,609點。

阿里巴巴（9988）績前升3.5%，其餘重磅科技股齊炒高，但全都在尾市回落。美團（3690）即市一度創新高，高見410.6元，收市僅升1%至395元；騰訊（0700）持續獲大行唱好，最多曾升5%，收市升1.8%至724.5元。小米（1810）即市曾升4%，收市倒跌0.3%至29.7元。隔晚Tesla再炒上，在港汽車股受惠，比亞迪（1211）及長汽（2333）均升7%；火鍋股持續強勢，海底撈（6862）再升一成至76.25元破頂。

或納港股通 第二上市股看俏

近兩日北水再加速湧港，昨日淨買入達173.19億元。景順亞洲區（日本除外）首席投資總監Mike Shiao表示，中國政府希望引導家庭將更多資源配置到金融和海外資產，而不是過熱的國內房地產市場，港股通是投資離岸資產的最直接渠道之一。他預期監管機構會考慮將第二上市股份納入港股通名單，強勁的市場流動性將成為在港中資股上升的主要催化劑。

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