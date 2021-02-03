經濟

平安好醫生去年虧損擴三成

【明報專訊】儘管互聯網醫療行業於去年受惠疫情，但平安好醫生（1833）全年虧損仍按年擴大三成至9.48億元（人民幣，下同），差於市場預期的9.35億元。不過，剔除匯率波動和員工期權影響，經調整虧損則按年收窄25.8%至5.16億元，較預期佳。集團早年曾定下2021年扭虧的目標，但首席財務官葉瀾昨日表示，去年政策利好推動互聯網醫療，該行加大投資一定程度上會延遲盈利的時間，不過他強調投資有助提升未來盈利空間。

2021年扭虧目標料落空

集團昨日收市後公布業績，績前股價升7.55%至104.7元，為去年11月以來首次企穩在100元以上收市。集團中期的虧損本已呈收窄的走勢，但全年度的虧損又再擴大，葉瀾強調，該行是具有盈利能力的，去年經營虧損持續收窄，經營虧損率由2019年的13.5%降至7.5%，毛利率提升同時控制銷售成本，現時盈利計劃與整體業務發展進度相符。

去年爆發新冠病毒疫情，帶動網上醫療服務需求，集團去年收入按年上升35.5%至68.66億元，好過市場預期的64.21億元。核心業務在線醫療收入為15.65億元，按年上升82.4%。日均諮詢量為90.3萬，按年上升23.9%。去年12月的每月活躍用戶為7260萬人，按年上升8.5%，月付費用戶數為398萬人，按年上升34.1%。

去年的虧損擴大主要因人民幣大幅升值，導致外幣資產產生的匯兌損失增加，以及海外合營公司因規模增長導致的虧損增加。去年集團外匯虧損為3.68億元，相對2019年錄得4104萬元收益。

集團主席方蔚豪表示，今年公司會繼續加強客戶渠道，增加服務內容以提升客戶留存率，擴大與醫院合作以增加獲取網線的客戶，亦會與母公司中國平安（2318）的健康保險合作，提供健康管理服務等。服務種類方面，除了問診、消費醫療外，亦會探索復康、居家護理等醫療相關的服務，與現有服務結合推出新產品，亦會強化現有醫療、藥品供應、醫生支援平台等的服務。

其他科企近年亦有投入互聯網醫療市場，問及行業競爭增加，方蔚豪則認為，集團歷來累積的數據和人工智能運算方法，輔助醫生問診，並非其他機構可在短時間內可以完成。

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