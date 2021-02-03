2月數據即使升四成 謝邱安儀：全無代表性

謝邱安儀表示，去年2月的服裝、鞋類、珠寶首飾、鐘表及名貴禮物均跌逾七成，今年2月有機會按年大升四成，但這些數字完全沒有代表性，眼前零售市道依然嚴峻。

58％會員擬本季關店

她表示，去年12月政府再次收緊限聚令，絕大部分店舖未有任何租金寬免，只有個別店舖可獲減租，由於租約早在疫情甚至2019年社會運動前簽署，因此以往正常有遊客時的租金水平，現時對業界來說壓力卻極大，需要各界關注。根據最新統計，零售協會58%會員表示，今年首季或會關舖，第二季亦有逾半受訪會員關舖，情况十分不理想。

員工方面，行業已採取無薪假、減薪等措施，裁員就未有「大上大落」情况，要視乎是否關門店，只要關店就會裁員。她再次呼籲業主寬免部分租金，又希望政府可為長期蝕本的公司提供協助，將提供相關證明，或推出新一輪保就業措施，保住員工職位。

籲差餉寬免不設上限

謝邱安儀又表示，過去一年政府雖然寬免差餉，但有上限，個別零售商的差餉依然高昂，希望寬免可不設上限，對零售商而言幫助會很大。消費券方面，協會希望政府可針對幫助個別行業，因為行業範圍廣泛，一些類別疫情期間繼續有升幅，但受災行業就非常需要幫忙，針對式消費券就可鼓勵市民在特定類別的消費。