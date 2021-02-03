港去年零售跌24% 歷來最差 金額返回10年前 零售協會：農曆年市道仍悲觀

明報記者 蕭嘉聰

香港零售管理協會主席謝邱安儀表示，對今年農曆新年生意十分悲觀，一向表現正面的家居用品預計將錄得單位數字跌幅。超市會員預計，限聚令期間拜年及送禮活動有所減少，預計生意將下跌一成；百貨公司預計亦跌逾兩成，珠寶鐘表、服裝亦跌兩至四成。不過，食品、電器及眼鏡類別的反應相對正面，普遍預計有單位數字升幅。

巿民購物審慎 消費意欲極弱

她又表示，有受訪會員認為人流及生意大受疫情影響，亦有會員認為對人流影響不大，但市場消費意欲非常疲弱，拖累生意表現，現時市民購物亦十分審慎，非必要時盡量不購物。整體而言，她認為以往限聚令期間市民亦會外出，相信人流不會太差，消費會集中在家居用品，奢侈品銷售依然受壓。

展望今年上半年表現，謝邱安儀預計，整體生意表現將持平，或介乎單位數升幅及跌幅，由於現時有許多不明朗因素，例如何時通關、第四波疫情何時完結、會否出現第五波疫情等，但相信較依賴遊客的類別或有雙位數跌幅，個別類別仍錄得升幅。

信封區會盡量減少對市民滋擾

另外，政府近日採取突發「封區」措施，謝邱安儀表示，相信第一次「封區」有較大影響，暫未收到會員反映對生意有很大影響，相信政府會盡量減少對市民的滋擾，亦會在短時間內完成行動。

總結去年全年，酒類飲品及煙草的銷貨價值跌幅最大，按年大跌68.2%，珠寶首飾、鐘表及名貴禮物按年跌54%；藥物及化妝品跌50%；衣物、鞋類及有關製品亦跌41.1%。

眾多類別中，超級市場及百貨公司超級市場部門合計按年升11.4%，家具及固定裝置就按年升0.4%。

政府：不遺餘力抗疫 復蘇關鍵

政府發言人表示，受本地第四波疫情及社交距離措施影響，12月零售銷售跌幅擴大，全年總銷貨量下跌25.5%，亦是有紀錄以來最大年度跌幅，反映疫情對消費相關活動的嚴重衝擊。展望未來，訪港旅遊業冰封及本地疫情持續，零售業經營環境在短期內仍然充滿挑戰。為促進零售業務以至整體經濟復蘇，整個社會不遺餘力抗疫，令疫情盡早受控是至關重要。