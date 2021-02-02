森信紙業5.7億沽觀塘半幢工廈

世邦魏理仕指，上述海裕工業中心位於海濱道177號，今批物業包括由地下至4樓共5層全層工廈樓面，佔全幢大廈業權份數之49.39%，涉及約117,381方呎，大部分樓面為凍倉，其餘部分則為普通貨倉及附屬辦公室用途，該行指，物業以5.7億元售出，若以同區地廠市值每方呎1.2萬元計，即1至4樓工廈樓面的平均呎價僅3936元。

土地註冊處顯示，有關物業於1987年以4944萬元購入，帳面勁賺5.2億元或逾10倍。世邦魏理仕香港資本市場部執行董事兼主管甄浚岷表示，疫情令凍倉需求加劇，但市場上凍倉物業放盤甚少，由於該物業位於東九策略性位置，可滿足將軍澳大型住宅區及啟德新發展區的凍倉需求，預計凍倉物業繼續受到投資者渴求。

FRESH康怡店投資額逾4000萬

另外，新冠疫情下再有新式街市啟用，其中FRESH新鮮生活鰂魚涌太古康怡廣場分店已於1月30日開幕，集團行政總裁李軒宇指，該店佔地約2萬方呎，投資額逾4000萬元，暫時平均每日人流量逾2萬人次，比將軍澳日出康城店多，而會員人均消費額達250元。他透露，集團仍看好今年食品零售市道前景，FRESH新鮮生活及同系本灣水產，有意在今年底前增開2至3間店舖，料會選址九龍及新界區。