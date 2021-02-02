經濟

香港地產

森信紙業5.7億沽觀塘半幢工廈

【明報專訊】東九龍大樓面工廈在疫情下仍獲追捧，其中由森信紙業（0731）持有的觀塘海裕工業中心近半幢業權，最新以5.7億元易手，物業34年升值逾10倍。

世邦魏理仕指，上述海裕工業中心位於海濱道177號，今批物業包括由地下至4樓共5層全層工廈樓面，佔全幢大廈業權份數之49.39%，涉及約117,381方呎，大部分樓面為凍倉，其餘部分則為普通貨倉及附屬辦公室用途，該行指，物業以5.7億元售出，若以同區地廠市值每方呎1.2萬元計，即1至4樓工廈樓面的平均呎價僅3936元。

土地註冊處顯示，有關物業於1987年以4944萬元購入，帳面勁賺5.2億元或逾10倍。世邦魏理仕香港資本市場部執行董事兼主管甄浚岷表示，疫情令凍倉需求加劇，但市場上凍倉物業放盤甚少，由於該物業位於東九策略性位置，可滿足將軍澳大型住宅區及啟德新發展區的凍倉需求，預計凍倉物業繼續受到投資者渴求。

FRESH康怡店投資額逾4000萬

另外，新冠疫情下再有新式街市啟用，其中FRESH新鮮生活鰂魚涌太古康怡廣場分店已於1月30日開幕，集團行政總裁李軒宇指，該店佔地約2萬方呎，投資額逾4000萬元，暫時平均每日人流量逾2萬人次，比將軍澳日出康城店多，而會員人均消費額達250元。他透露，集團仍看好今年食品零售市道前景，FRESH新鮮生活及同系本灣水產，有意在今年底前增開2至3間店舖，料會選址九龍及新界區。

相關字詞﹕工廈成交 海裕工業中心 FRESH新鮮生活

上 / 下一篇新聞

外匯基金救庫房 金管局︰損市場信心 憂釋錯誤信號 引人「興風作浪」
外匯基金救庫房 金管局︰損市場信心 憂釋錯誤信號 引人「興風作浪」
家庭負債佔GDP比例新高 余偉文：還款仍穩定
家庭負債佔GDP比例新高 余偉文：還款仍穩定
律師樓被接管 金管局促銀行妥善處理
律師樓被接管 金管局促銀行妥善處理
快手機構暗盤價升逾倍 股輪同日齊發
快手機構暗盤價升逾倍 股輪同日齊發
港股通養老金獲批 恒指反彈600點
港股通養老金獲批 恒指反彈600點
東亞人壽最快月內售 彭博：友邦中策已報價
東亞人壽最快月內售 彭博：友邦中策已報價
證監：應探討GEM板改革 提升上市門檻被指封殺本地公司
證監：應探討GEM板改革 提升上市門檻被指封殺本地公司
李小加：互聯互通 應拓至「新股通」
李小加：互聯互通 應拓至「新股通」
聘富二代換生意 摩通前高層梁嘉彰判無罪
聘富二代換生意 摩通前高層梁嘉彰判無罪
澳門1月賭收80億 連跌16月
澳門1月賭收80億 連跌16月
海航子企揭630億「混帳」 股東關聯方佔用資金 未獲董事會同意
海航子企揭630億「混帳」 股東關聯方佔用資金 未獲董事會同意
永旺業績改善 去年虧損大幅收窄至3000萬
永旺業績改善 去年虧損大幅收窄至3000萬
高鑫去年多賺1.34% 冀2年後回復高增長
高鑫去年多賺1.34% 冀2年後回復高增長
散戶「挾空」大軍轉戰白銀 倫敦早段漲11％ 創8年新高
散戶「挾空」大軍轉戰白銀 倫敦早段漲11％ 創8年新高
馬斯克Clubhouse直播 大讚比特幣「好東西」
馬斯克Clubhouse直播 大讚比特幣「好東西」
Google威脅退出澳洲 微軟Bing欲取代
Google威脅退出澳洲 微軟Bing欲取代
張兆聰：進上落巿可吼落後股友邦
張兆聰：進上落巿可吼落後股友邦
劉宇亮：北水未買夠 趁回調加倉
劉宇亮：北水未買夠 趁回調加倉
李浩德：GME事件啓示 奉行止蝕不止賺
李浩德：GME事件啓示 奉行止蝕不止賺
金曹：美股飄忽暗藏三殺機
金曹：美股飄忽暗藏三殺機
薛偉傑：「電動可移動工具」首獲准測試
薛偉傑：「電動可移動工具」首獲准測試
技術取勝：VTECH 50天線料有支持
技術取勝：VTECH 50天線料有支持
澳博發債78億 各房出錢戮力支持
澳博發債78億 各房出錢戮力支持
劉思明：科網生科反彈力強 可ETF入巿
劉思明：科網生科反彈力強 可ETF入巿
周顯：沽空只會放大股價升幅
周顯：沽空只會放大股價升幅
湯文亮：BNO是移民抑或難民計劃？
湯文亮：BNO是移民抑或難民計劃？
凱滙突推118伙餘貨 折實均呎22638元 本月料五全新盤推售共涉逾1260伙
凱滙突推118伙餘貨 折實均呎22638元 本月料五全新盤推售共涉逾1260伙
名日‧九肚山周四新一輪推售涉54伙
名日‧九肚山周四新一輪推售涉54伙
中原上月佣金3.56億 7個月新高
中原上月佣金3.56億 7個月新高
元朗青衣上月二手交投10年來最旺
元朗青衣上月二手交投10年來最旺
李治廷790萬沽嘉匯1房 4年蝕使費離場
李治廷790萬沽嘉匯1房 4年蝕使費離場