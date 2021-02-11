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李治廷790萬沽嘉匯1房 4年蝕使費離場

【明報專訊】臨近新春，個別娛樂圈名人不惜蝕使費沽貨，其中藝人李治廷持有的啟德嘉匯一個1房單位，最新以790萬元易手，惟連使費計後料輕微蝕讓離場。

中原分行經理施蒂文表示，上述李治廷持有的單位為嘉匯6座低層B單位，實用面積358方呎1房間隔，最新以790萬元售出，實呎22,067元；李治廷2017年4月6日趕及「一約多伙」尾班車、斥4504萬元購入嘉匯3伙，而上述1伙當年購入價約763萬元，持貨近4年，帳面獲利約27萬元，惟連使費計實蝕約13萬元或近2%。

另持同盤2伙放售中

他又透露，李治廷持有的另外2伙亦同樣放售中，其中實用面積707方呎的6座低層E室3房戶，叫價1700萬元，與當年購入價1695萬元相若，預料最終需蝕使費，而9座低層A室，實用面積964方呎，4房間隔，則以2270萬元放售，較當年購入價約2046萬高約一成。

嘉亨灣4房5188萬沽 3年新高

不過，市場亦有部分高價成交。市場消息指，西灣河嘉亨灣6座極高層B室，實用面積1498方呎，4房連平台戶，以5188萬元售出，實呎34,633元，樓價及呎價均創屋苑逾3年新高。原業主2004年2850萬元購入，帳面獲利2338萬元或82%。

美聯分行助理區域經理張瑋津表示，元朗蝶翠峰15座頂層連天台單位，2房間隔，實用面積532方呎，以665萬元易手，實呎1.25萬元，成交價創屋苑同類新高。原業主2004年9月約162.2萬元購入單位，帳面獲利約502.8萬元或逾3倍。

另外，新春前市場亦錄大額租賃成交。利嘉閣分行經理梁志偉指，中半山蔚皇居高層B室，實用面積1042方呎，3房套連工人套間隔，以6.6萬元租出，實用呎租約63元。業主2004年7月以約1220萬元購入單位，租金回報約6厘。

相關字詞﹕蝶翠峰 新高成交 嘉亨灣 蝕使費 二手成交 嘉匯 李治廷

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