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元朗青衣上月二手交投10年來最旺

【明報專訊】2021年首月二手交投急增，部分地區二手交投不但重返新冠肺炎於本地爆發前水平，更創下近年新高紀錄，其中元朗上月共錄246宗二手成交，不但按月大升近六成，更創2010年11月實施額外印花稅（即SSD）10年來按月新高。此外，青衣上月亦錄近百宗二手成交，除按月急升近五成外，亦與元朗一樣，同為10年來最旺月份。

元朗逼250宗 尚悅2房3年升值兩成

中原副區域營業經理王勤學表示，上月元朗最多二手成交為尚悅，錄得32宗二手成交，屬屋苑3年來最旺月份。王又指，其中尚悅13座低層B室，實用面積403方呎，2房間隔，新近於零議價下以565萬元沽出，實呎14,020元。原業主2017年12月467萬元買入單位，3年額印期過後沽出，帳面獲利98萬元或21%。

青衣近百宗 千萬以下成交佔85%

另外，青衣二手交投亦急增，上月共錄94宗二手成交，與元朗一樣，同為SSD實施10年來最旺月份，當中1000萬元以下成交佔85%，其中區內上車屋苑翠怡花園，共錄20宗成交，按月升67%；二線屋苑曉峰園表現亦突出，錄得10宗成交，按月彈升4倍，成交量同創近年新高。

區內最新成交位於藍澄灣5座高層G室，實用面積485方呎，2房間隔，望山景。業主去年中叫價730萬元，議價後累減95萬元或13%，以635萬元沽出，實呎13,093元。原業主2006年2月204萬元購入單位，持貨15年，帳面獲利431萬元或2.1倍。

此外，將軍澳新盤日出康城LP10推售下，未有搶去區內二手客源，相反上月區內二手卻錄約389宗成交，較去年12月全月248宗大升57%，更創8年新高，僅低於2012年2月423宗水平。

將軍澳上月直逼400宗 8年最旺

中原高級分區營業董事柯勇指，日出康城1期首都上月錄得14宗成交，較去年12月4宗急升2.5倍，其中2座中高層LB室，實用面積681方呎，3房套間隔，望內園景，議價後以862萬元沽出，實呎12,658元。原業主2011年11月以488萬元買入單位，持貨9年，帳面賺374萬元或77%。

相關字詞﹕將軍澳 青衣 元朗 二手暢旺

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