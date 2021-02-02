中原上月佣金3.56億 7個月新高

去年全年38億 後勤獲發1.19月花紅

中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，去年第四季全線後勤可獲發花紅0.3個月，主任級或以上0.46個月，已是連續第47個季度向後勤發花紅，有關花紅將提前於本周五（2月5日）發放予所有後勤員工。總結2020年，中原地產全線後勤，共獲發1.19個月花紅，主任級或以上1.79個月，全線後勤於2021年可獲加薪2.5%。他又表示，今年1月樓市暢旺，中原地產住宅部1月佣金收益3.56億元，按月升36%，並創7個月新高。

美聯上月百萬業績分行倍升

另外，美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，美聯住宅部上月營業額逾百萬元的分行數目按月上升逾倍，誕生逾百間佳績，為去年5月後新高及再度破百間，月內多個新盤推出，包括會德豐啟德MONACO及南豐、港鐵（0066）將軍澳日出康城LP10等，一手銷情熱鬧，旗下代理一手市場佔有率不俗，該行上月首3間最高業績分行分別為將軍澳康城（2）、將軍澳康城（3）及東九龍嘉匯分行。

踏入2021年，布氏稱儘管上月持牌代理個人牌照總數為40,717人，按月減少85人，但仍維持逾4萬名的高位，該行亦會積極吸納人才，增加分行數目。