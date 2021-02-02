名日‧九肚山周四新一輪推售涉54伙

【明報專訊】多個全新盤部署登場之際，其他餘貨項目亦有銷售行動；長實（1113）旗下中半山21 BORRETT ROAD第1期接受預約參觀之際，同系去年底開售至今累沽約110伙的沙田麗坪路名日．九肚山，周四（4日）新一輪發售54伙，其中39伙發價單發售、另有15伙招標，包括10伙可望沙田海和城門河景的3、4房單位，實用面積1053方呎至1213方呎；另外，5幢洋房同日亦開始招標，有關單位於3月31日截標。
至於今年熱賣新盤，南豐及港鐵（0066）合作的將軍澳日出康城LP10，上月開售至今累沽約351伙、套現約34億元，該盤周六（6日）將進行第三輪銷售涉179伙；項目日前加推4號價單涉158伙、屬2房至4房戶，實用面積513方呎至1203方呎，維持最高折扣20.5%，整批折實均呎16,430元。
LP10周六第三輪銷售涉179伙
另上月整體新盤成交錄約1460宗，按月回升1.5倍之際，本報統計，上月主要新盤累錄至少17宗撻訂，當中9宗屬買家於簽署正式買賣合約後取消交易撻大訂，估計發展商殺訂總額涉約3160萬元。
上月新盤市場錄最少17宗撻訂
至於最新撻訂個案，包括億京大埔白石角海日灣II，第11座12樓A室，上月底以852.5萬元售出，買家撻訂料遭沒收5%訂金約43萬元；另香港小輪（0050）和帝國集團合作的屯門青山灣帝御‧星濤，原於上月底以468.46萬元售出的2座19樓12室，買家亦撻訂離場，料遭沒收5%訂金約23萬元。