名日‧九肚山周四新一輪推售涉54伙

【明報專訊】多個全新盤部署登場之際，其他餘貨項目亦有銷售行動；長實（1113）旗下中半山21 BORRETT ROAD第1期接受預約參觀之際，同系去年底開售至今累沽約110伙的沙田麗坪路名日．九肚山，周四（4日）新一輪發售54伙，其中39伙發價單發售、另有15伙招標，包括10伙可望沙田海和城門河景的3、4房單位，實用面積1053方呎至1213方呎；另外，5幢洋房同日亦開始招標，有關單位於3月31日截標。