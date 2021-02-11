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凱滙突推118伙餘貨 折實均呎22638元 本月料五全新盤推售共涉逾1260伙

【明報專訊】踏入2月，發展商繼續積極賣樓，市場估計本月將有5個全新盤登場、涉單位總數1261伙，其中嘉里（0683）何文田喇沙利道10號正式命名為瀚名，預告新春後開售；新地（0016）何文田太子道西195號豪宅，今日亦首度公布銷售部署。同時，信置（0083）旗下接近現樓的觀塘凱滙2期，昨突擊以折實均呎2.26萬元加推118伙，料春節前開售搶客。

明報記者 林可為、李舒盈

信置及市建局等合作發展的觀塘凱滙，早於2018年底推出，當時首批折實均呎17,388元，實用面積452方呎1房戶，折實入場費733萬元。項目至今累沽1630伙，套現203億元，最快今年5月入伙。項目尚有約360伙餘貨，昨突擊以折實均呎22,638元，加推凱滙2期118伙，日內上載銷售安排。凱滙已獲批入伙紙，相對啟德新盤MONACO近日最新成交均呎2.51萬元，凱滙2期今批折實均呎水平，具相當市場競爭力。

1房折實逾770萬入場

今批新推單位屬1房至3房戶、實用面積333至945方呎，扣除最高15%直減（比2018年底推售時最高折扣20.5%，低5.5%），折實價770.61萬至1994.18萬元；入場單位為5座6樓B室，實用面積333方呎一房戶，折實價770.61萬元、折實實呎2.31萬元。信置是次亦提供八成一按，雖然2018年底亦有提供，但息率略為不同，是次為首2年免息免供、第3年P（最優惠利率）減2.5厘、第4及5年為P、之後為P加1厘，上述P以5厘計，還款期最長25年。

瀚名擬新春後推 1房298呎起

新盤市况未因春節臨近而轉靜，5個全新盤正伺機出擊。嘉里發展執行董事朱葉培表示，集團今年頭炮為位處喇沙利道的瀚名；項目已獲批入伙紙和滿意紙、已屆現樓。朱指出，瀚名短期內上載樓書及開放示範單位，擬新春後發售；項目屬單幢項目，提供73伙，包括60伙一房戶、12伙三房戶，以及一個頂層4房特色戶，實用面積298至1990方呎。

朱認為，樓市仍受惠於低息環境，事實上，嘉里同系九龍半山龍駒道緹山，亦新錄今年首宗成交，以1.595億元售出8號屋，實用面積2846方呎連花園，實呎56,044元，買家成交期365天、可提前入住。嘉里與新地等合作、已屆現樓的鴨脷洲南灣，亦錄逾1年來首宗一手成交；為10座7樓A室，實用面積1040方呎連平台，屬特大1房特色戶，以3050萬元、實呎29,327元。

至於最快今日再加推應市、及上載首張銷售安排的屯門青山灣帝御‧嵐天，負責銷售的恒基物業營業（一）部總經理林達民指，項目過去6天累收2947票，以已開價225伙計，超額12倍。

相關字詞﹕南灣 帝御‧嵐天 信置 凱滙 緹山 嘉里 瀚名

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