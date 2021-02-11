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2021年2月2日星期二
劉思明 數據尋寶
投資策略
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聘富二代換生意 摩通前高層梁嘉彰判無罪
澳門1月賭收80億 連跌16月
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永旺業績改善 去年虧損大幅收窄至3000萬
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李浩德：GME事件啓示 奉行止蝕不止賺
金曹：美股飄忽暗藏三殺機
薛偉傑：「電動可移動工具」首獲准測試
技術取勝：VTECH 50天線料有支持
澳博發債78億 各房出錢戮力支持
劉思明：科網生科反彈力強 可ETF入巿
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元朗青衣上月二手交投10年來最旺
李治廷790萬沽嘉匯1房 4年蝕使費離場
森信紙業5.7億沽觀塘半幢工廈
劉思明：科網生科反彈力強 可ETF入巿
【明報專訊】港股連跌4日後反彈，升勢尚算全面，但科網、生物科技等主題的動力明顯較強。
相關字詞﹕
GX中國生科
微盟
生物科技
科網
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