薛偉傑：「電動可移動工具」首獲准測試

但原定去年12月先在科學園海濱長廊旁的單車徑進行的3日試驗因為疫情而延期，故將軍澳海濱公園旁的單車徑日前進行的3日試驗變成了第一次。

雖然參加實地試驗的條件極其嚴苛（需持有駕駛執照，並事先提供駕駛執照副本、身分證明文件、地址證明等，不接受現場報名），試車時間也只有幾日，但仍予一眾發燒友無限憧憬。

團體願受嚴格監管換發牌

香港便攜式電動車總會創會會長許堅信及創會顧問嚴丞翊表示，該會願意接受從安全角度出發的嚴格監管和規範，以換取政府正式批准使用「電動可移動工具」。

例如每一款「電動可移動工具」在香港發售前，生產商或入口商都要送到機電工程署進行測試及登記；用戶需通過簡易考試取得牌照；初期只開放在單車徑使用，以及個別地區（例如某些禁止或不便汽車進入的地區，如沙頭角和部分離島等）和個別園區（例如工業邨、科學園、數碼港以及將來的河套工業園）內使用；在單車徑上使用的時速限25公里或以下，在行人路上使用的時速限15公里或以下；至少在初期完全禁止載人；送外賣和送速遞用戶需強制購買第三者保險，甚至需先完成一個訓練課程等。

許堅信表示，單車若踩得快，時速隨時也可以達到數十公里。所以，他們認為，將「電動可移動工具」在在單車徑上使用的最高時速限制在25公里，已相當安全和合理。

此外，他們亦接觸過一些國際保險公司。這些保險公司在外國其實早已為「電動可移動工具」的駕駛者推出第三者保險產品，只是因為香港政府尚未批准使用「電動可移動工具」，才未有在本地銷售。

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑同意，送外賣和送速遞等商業用途的用戶需強制購買第三者保險，甚至可以強制他們穿上反光衣和佩戴頭盔。由於這些「電動可移動工具」的速度比汽車低一截，他個人估計，其第三者保險每年保費可能只需數百元至1000元。

香港新興科技教育協會創會會長洪文正亦表示，留意到運輸署首次舉辦「電動可移動工具」實地試驗一事。但他表示，政府在去年12月公布的《香港智慧城市藍圖2.0》，完全無提及「電動可移動工具」是令人失望的。他曾就此詢問個別政府官員，但對方未有回覆。

「智慧出行」工具

智慧城市藍圖不應迴避

他認為，「電動可移動工具」確實可以節省人力和時間，有其經濟效益，屬於「智慧出行」工具，也是「智慧城市」的一部分，外國早已使用這類產品多年，香港政府不能夠一直迴避這個話題。

好像工業邨和機場這些園區面積大，步行頗花時間，例如數碼港或科學園，由一端行到另一端可以花15至20分鐘，將來落馬洲河套地區的「港深創新及科技園」更聲稱面積比科學園大3倍，若園區內不同公司的人互相探訪也要依靠步行，實在不合理。

他明白，這類「電動可移動工具」在外國確實曾發生一些意外，令香港政府和部分市民有些憂慮。所以，他建議，可以利用具阻嚇力的罰款，令這類「電動可移動工具」的駕駛者不敢隨便在單車路或行人路上超速。

平衡車單輪車不適合送外賣速遞

方保僑和洪文正都認為，最棘手和最多爭議的，其實是完全禁止還是有限度容許這些「電動可移動工具」駛出馬路（行車道）。

洪文正建議，可以有限度容許這些「電動可移動工具」駛出馬路，但就只限一些非繁忙的公路，高速公路和隧道都絕對禁止。而且若要駛出馬路，「電動可移動工具」的駕駛者就必須取得一般駕駛執照（車牌），包括通過筆試。

筆者個人則認為，由於電動平衡車和電動單輪車是倚靠體感來操控和停車，兩者的使用難度明顯比電動滑板車和電動輔助單車高得多，故不適合用於送外賣和送速遞等商業用途。

而運輸署願意舉辦「電動可移動工具」實地試驗，總算是有別於過去十多年那種全盤否定和完全不考慮發牌的態度。希望運輸署在首次實地試驗之後，還會有第二次、第三次，以及盡快做公開諮詢，而不是不了了之。

明報記者 薛偉傑

[薛偉傑 科技觀潮]