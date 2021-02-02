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劉宇亮：北水未買夠 趁回調加倉

【明報專訊】上周美股三大股指都經歷近三個月最大單周跌幅，按周下跌超過3%。內地上證指數同樣按周下跌超過3%，創業板更跌6.8%。

上周上證指數曾升破3600點，內地隨即有風聲傳出貨幣政策要適度轉向避免泡沫，人行上周淨回籠4700億元人民幣。恒指1月高見30,191點，恒指高位月內升幅逾10%，觸發調整，上周接連失守28,800點和28,300點。

預計2月公募基金集資仍逾2000億

上星期股民見識到內地公募基金「抱團」的威力，股王騰訊（0700）曾在日內上漲超10%，創下近10年最大單日上漲紀錄。內地公募基金的「抱團」尤其反映了對新經濟的偏好。

顯然香港股票市場對內地投資者的吸引力持續增強，除了騰訊、美團（3690）、阿里（9988）之外，快手（1024）、字節、滴滴、B站等新經濟股預計今年內會陸續登陸港股。1月公募基金新發創新高後，預計2月募集規模仍將超2000億元，機構待入市資金規模仍龐大，上月北水的持續猛烈流入，全月淨買入超過3200億元，力度之大前所未見，亦是推升大市的主要動力。

首季每逢回調都是買入良機

上年第四季公募基金合計持有港股的資金規模達到5357.86億元，近一個季度便新增持股金額2217.36億元，創下了港股通開通以來的歷史高峰值。預計春節前央行將淨投放1.7萬億，流動性環境回歸合理充裕水平。

相信以上月的流入力度，北水仍然未吸夠貨，但內地資金並不是不問價的不停買入，所以第一季每逢大市回調便是買入良機。

獨立股評人

[劉宇亮 股宇有云]

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