Google威脅退出澳洲 微軟Bing欲取代

Google澳洲市佔率95% Bing僅3.7%

澳洲財長弗呂登貝格（Josh Frydenberg）稱，總理與微軟之間的對話，集中在微軟願意填補Google退出所留下的市場空白，微軟非常密切地關注這一點，因該公司在澳洲有擴大業務的機會。《澳洲人報》報道，Google搜尋服務在澳洲的市佔率達95%，Bing只有3.7%。

此外，facebook（fb）行政總裁朱克伯格已就收費問題與弗呂登貝格等官員協商。弗呂登貝格稱，政府不傾向於對科網巨企讓步。澳洲政府擬實施新聞付費的新規，要求Google及fb推送新聞內容時，要向當地媒體付費。由於擔心在全球開創先例，fb威脅要從fb及Instagram平台撤回澳洲新聞內容，Google聲稱將從搜尋結果剔除新聞內容，甚至威脅要撤出澳洲市場。澳洲政府表示，該國的網上廣告開支，53%被Google拿走，28%被fb拿走，本土媒體僅獲19%。不過美國政府已敦促澳洲放棄強制Google和fb付費的計劃，稱這可能違反了美澳自由貿易協定。

（綜合報道）

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