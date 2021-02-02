馬斯克Clubhouse直播 大讚比特幣「好東西」

【明報專訊】屢次在Twitter發帖引發金融市場波動的「推特股神」馬斯克（Elon Musk），周日晚在新興社交媒體Clubhouse開直播，稱比特幣已接近被傳統投資者廣泛接受的邊緣，並形容比特幣是「好東西」，自己是比特幣支持者，惟入市太晚，後悔自己沒有早8年前買入比特幣。CoinDesk的數據顯示，馬斯克發言後，比特幣價格一度升至3.45萬美元，之後升幅收窄，昨晚在3.3萬美元左右徘徊。他上周四在其Twitter帳戶的簡介加入「#bitcoin」的標籤後，比特幣曾高見3.8萬美元。
加「#bitcoin」標籤 比特幣曾見3.8萬美元
馬斯克曾在2013年收到朋友贈予的0.25枚比特幣，但直至2019年也未再增持加密貨幣。雖然他曾自認是「狗狗幣」（Dogecoin，起源自柴犬表情包的加密幣）愛好者，但他在Clubhouse表示，對其他加密貨幣沒有很強烈的看法，對狗狗幣的評論也只是開玩笑。他補充說：「最具諷刺意味的結果是，狗狗幣將來會成為地球的貨幣。」狗狗幣昨晚上漲四成，在0.04美元左右徘徊。此外，馬斯克又透露旗下的腦機介面（BCI）公司Neuralink的發展，稱猴子植入腦晶片後，能用意念玩電玩遊戲。Neuralink的研究目的，是透過植入晶片，讓人類恢復腦部損傷所失去的能力。
埃克森美孚雪佛龍傳出合併
此外，《華爾街日報》引述知情人士稱，埃克森美孚（Exxon Mobil）和雪佛龍公司（Chevron）的行政總裁在疫情爆發後曾商討合併。疫情導致油氣需求大減，給兩家公司帶來巨大財務壓力。知情人士稱，雙方僅初步洽商，未來可能再次洽談。埃克森美孚市值為1900億美元，雪佛龍市值為1640億美元，合併後的市值可能超過3500億美元。