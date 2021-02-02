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散戶「挾空」大軍轉戰白銀 倫敦早段漲11％ 創8年新高

【明報專訊】散戶大軍「挾爆」沽空美國電子遊戲零售商GameStop（GME）的對冲基金之際，進一步逼空白銀。白銀價格繼上周升6%後，昨在倫敦早盤交易曾上漲11％，升穿每盎司30美元，是2013年以來首次（見圖）。推動挾淡倉的美國網上論壇Reddit旗下的「r/WallStreetBets」（WSB）社群，近日呼籲散戶推高白銀價格，吸引大量資金流入相關ETF。

由貝萊德（BlackRock）管理的全球最大規模白銀ETF——iShares Silver Trust，上周五錄得10億美元資金流入，單日購入的ETF增加3705萬股，是該ETF自2006年4月開始交易以來，升幅最大一天。美股上周五經歷大跌後，投資者對散戶瘋狂入市憂慮有所緩和，美股三大指數周一早段回升。

網名為TheHappyHawaiian的投資者上周呼籲，透過購入更多白銀期貨合約，促使更多現貨交易，從而擠壓空頭，推高銀價。該投資者聲稱，市場上通過沽空操縱白銀價格的主要是以摩通為主的華爾街大行，若能使活躍於期貨市場的大行「付出高昂代價」將是「令人難以置信的」。ETF由實物白銀支持，當ETF購買量增加，就需要增購現貨。

散戶推升白銀的手法，跟逼空GME股價如出一轍。《華爾街日報》引述知情人士稱，受散戶逼空影響，對冲基金梅爾文資本（Melvin Capital）在1月的投資損失了53%。不過由於有Citadel等注入應急資金，梅爾文資本的資產總值仍超過80億美元。

GME股價早段回落近三成

儘管梅爾文資本已停止沽空GME，其他基金也退出或削減空倉，但該股仍存在大量空倉。一些經紀平台上周起限制可買入的GME和其他熱門股票數量，導致成交量下降。主要客戶為Citadel網上零佣金證券商羅賓漢（Robinhood）雖宣布將受交易限制公司數量，由50家減至8家，但GME及連鎖院線AMC等交投仍然受限。GME股價昨早段最多曾跌近三成，AMC升逾一成。

在白銀上漲後，部分Reddit帖子又呼籲散戶勿再購入白銀，指狙擊目標Citadel有大量白銀持倉。根據彭博的數據，Citadel在截至去年9月底持有600萬股iShare白銀ETF，相當0.93%股份。Citadel另持有17家以上的白銀公司股份和ETF。

逼空白銀的操作，令市場人士憶起石油大亨亨特兄弟（the Hunt brothers）在40年前的一役。他們在1979至80年間購入數十億美元的白銀，試圖壟斷市場。紐約商品交易所最終頒布臨時規定，禁止建立新的白銀期貨合約，只允許舊合約平倉。他們最終因白銀價格暴跌而破產。1997至98年間，「股神」巴菲特的投資旗艦巴郡亦購入大量白銀，協助推升白銀價格漲至10年高位。巴郡在1998年的致股東信稱，對上一年的白銀持倉為巴郡帶來9740萬美元的稅前收益。

不過分析師稱，鑑於貴金屬有大型的場外交易市場，由銀行代表客戶做交易。與股票相比，貴金屬的交易渠道、衍生品種類、定價機制也更為複雜，資訊透明度較低，散戶要影響白銀價格相對較難。德國商業銀行預期，散戶對白銀的影響力不會持續很久。

分析：場外交易量大 散戶難左右價格

部分市場人士表示，散戶對大行的狙擊似乎目標失準，因為這些大行只是用期貨合約對冲實物白銀的持倉，並沒有押注銀價下跌。

（綜合報道）

[國際金融]

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