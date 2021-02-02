高鑫去年多賺1.34% 冀2年後回復高增長

期內毛利率為25%，按年下跌1.5個百分點，主要受租金收入減少所影響。高鑫零售主席兼首席執行官黃明端表示，集團持續多項數碼轉型項目及新業務，預計相關業務的資金投入，短期會影響盈利水平，但期望兩年內業務將重回高速增長軌道。高鑫昨績後收報7.6元，全日跌近5.6%。

主要受惠線上客量增 帶動整體銷售

集團收入按年微升0.1%至954.8億元，主要受惠線上客量增加，帶動整體銷售。當中租戶的租金收入按年跌14.1%至35億元，銷售貨品收入則按年升0.78%至919.8億元。同店銷售（按除去家電之貨品銷售計算）增長1%。高鑫於去年開設4間新大賣場、3間中型超市「中潤發」及24家小型超市「小潤發」。集團稱，今年首月已新增6間小型超市，於春節前會增設多6間大賣場。 集團執行董事兼大潤發中國首席執行官林小海表示，今年為快速開店期，預計中型超市商店會增加30間至50間，小型超市則會增加多200間，更會重點佈局於二線及三線城市。林小海預計今年盈利可達高單位數增長，兩年後盈利可達雙位數增長。