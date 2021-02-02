經濟

永旺業績改善 去年虧損大幅收窄至3000萬

【明報專訊】經營AEON的永旺（0984）公布，2020年度錄得約3000萬元虧損，較2019年度的1.89億元虧損，減少約1.59億元。比較去年集團中期虧損約7202.9萬元，意味下半年永旺實際賺逾4000萬元，業績大幅改善。

永旺早市跌0.47%，午市公布虧損收窄消息後，曾一度轉升3.3%，惟其後回軟，全日跌6.54%，收報2元。

下半年實賺逾4000萬

永旺表示，去年虧損減少主因年內錄得破紀錄收入，當中超市業務銷售表現按年有較大增長，主要由於及時對應疫情下顧客消費習慣轉變。隨着顧客留在家中比率上升，對食品及日常生活用品的需求也增加。集團為對應顧客習慣的改變，推出了更多種類的商品來滿足客戶的需求。

加快引入AEON自家品牌 提高整體毛利

2020年內，永旺在店舖網絡中增設小型專門店「Living PLAZA by AEON」及品味生活專門店「Mono Mono」，兩項業務的銷售表現理想，進一步加強了集團在不同業務的成長及其盈利能力；以及加快引入AEON自家品牌， 增加了自家品牌產品的銷售佔比，及提高整體毛利。永旺亦獲得香港政府及中國內地市政府的政府補助。但東莞的百貨店後倉火災影響了其大陸業務業績。

相關字詞﹕超市 盈喜 永旺

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