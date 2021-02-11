海航子企揭630億「混帳」 股東關聯方佔用資金 未獲董事會同意

明報記者 陳子凌

據三家上市公司海航控股、海航基礎和供銷大集所披露的自查報告，揭出海航系的財政極為混亂，從具體的佔用資金情况來看，海航集團幾乎把上市公司當作提款機。

海航控股料蝕650億 刷新A股紀錄

以主營航空業務的海航控股為例，有95.67億元資金被關聯方拆借；138.75億元貸款被關聯方佔用；86.78億元因向關聯方提供擔保而遭劃扣；50.86億元應收款項遭關聯方代收；就連海航集團員工8.2億元理財產品，也要由海航控股幫忙兌付，總計被佔用金額已達380.26億元。

海航控股亦自揭，有股東及關聯方在未經公司董事會及股東大會同意下，擅自以公司名義提供擔保，這些未有披露的擔保貸款額高達263.76億元。連同另外兩家A股公司，未披露擔保貸款總額達到460億元。三家公司且表示，正與股東及其關聯方積極進行溝通，並督促其盡快解決上述問題，又警示稱如果問題得不到解決，法院可能不會受理重整申請；公司也可能因重整失敗而要宣告破產。

海航控股稱重整失敗要破產

除了資金被母公司挪用外，海航系上市公司昨日也集體發盈警，其中海航控股預計全年勁蝕580億元至650億元，打破了2019年由鹽湖股份創下的458億元A股「虧損王」紀錄。而且，海航控股的巨額虧損並非主要來自航空業務，反而是因為大批和母企有關的擔保損失、股權投資及應收款項等資產減值，合計約460億元。

壞消息傳出後，海航系A股昨日全線插水，海航控股、海航科技與供銷大集跌停；渤海租賃挫7.7%。此外，多隻海航系公司債被下調評級及調整交易方式。

海航控股公告便指出，公司在上交所上市的6隻債券，昨日起調整交易方式，改為僅在上海固定收益證券綜合電子平台上採取報價、詢價和協定交易方式買賣。