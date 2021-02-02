經濟

澳門1月賭收80億 連跌16月

【明報專訊】受到新冠肺炎疫情影響，澳門的博彩收入連跌16個月。澳門博彩監察協調局昨日公布，今年1月份博彩收入80.24億元（澳門元．下同），按年下跌63.7%，好過市場預期下跌67%，按月則升2.6%，並為自去年2月以來表現最好的月份。不過，礙於內地疫情零星爆發，呼籲民眾留在原地度歲，大行預期2月份賭收會較1月份為少。

按月升2.6% 大行預期2月更少

在昨日的賭收數據公布後，濠賭股股價未有受到太大刺激。當中只有銀河娛樂（0027）跟隨大市上升，但是升幅只有0.77%，其餘皆乏善足陳，跌幅最多的為澳博（0880），下跌達1.68%。

花旗的報告表示，澳門的1月份賭收好過預期，但是對2月份的表現看法則偏向保守，並認為未見內地會放寬旅遊措施，更估計會有部分訪客寧願推遲行程。其料全月的賭收只有75億元，日均賭收約2.68億元，只較1月份的日均數字略升3%。

此外，澳門金融管理局研究及統計廳發表最新的《金融研究季度》，當中在《貨幣與金融穩定評估報告》表示，隨着疫苗研發取得重大進展，使疫情逐漸消退和經濟活動反彈的希望得以重燃。假設疫情於2021年逐漸消退，歸因於顯著的基數效應和澳門致力推動旅遊業復蘇的積極計劃，預期訪客人數將明顯回升。按照上述情况，其預測澳門經濟將在2021年錄得雙位數的反彈。

上 / 下一篇新聞

外匯基金救庫房 金管局︰損市場信心 憂釋錯誤信號 引人「興風作浪」
外匯基金救庫房 金管局︰損市場信心 憂釋錯誤信號 引人「興風作浪」
家庭負債佔GDP比例新高 余偉文：還款仍穩定
家庭負債佔GDP比例新高 余偉文：還款仍穩定
律師樓被接管 金管局促銀行妥善處理
律師樓被接管 金管局促銀行妥善處理
快手機構暗盤價升逾倍 股輪同日齊發
快手機構暗盤價升逾倍 股輪同日齊發
港股通養老金獲批 恒指反彈600點
港股通養老金獲批 恒指反彈600點
東亞人壽最快月內售 彭博：友邦中策已報價
東亞人壽最快月內售 彭博：友邦中策已報價
證監：應探討GEM板改革 提升上市門檻被指封殺本地公司
證監：應探討GEM板改革 提升上市門檻被指封殺本地公司
李小加：互聯互通 應拓至「新股通」
李小加：互聯互通 應拓至「新股通」
聘富二代換生意 摩通前高層梁嘉彰判無罪
聘富二代換生意 摩通前高層梁嘉彰判無罪
海航子企揭630億「混帳」 股東關聯方佔用資金 未獲董事會同意
海航子企揭630億「混帳」 股東關聯方佔用資金 未獲董事會同意
永旺業績改善 去年虧損大幅收窄至3000萬
永旺業績改善 去年虧損大幅收窄至3000萬
高鑫去年多賺1.34% 冀2年後回復高增長
高鑫去年多賺1.34% 冀2年後回復高增長
散戶「挾空」大軍轉戰白銀 倫敦早段漲11％ 創8年新高
散戶「挾空」大軍轉戰白銀 倫敦早段漲11％ 創8年新高
馬斯克Clubhouse直播 大讚比特幣「好東西」
馬斯克Clubhouse直播 大讚比特幣「好東西」
Google威脅退出澳洲 微軟Bing欲取代
Google威脅退出澳洲 微軟Bing欲取代
張兆聰：進上落巿可吼落後股友邦
張兆聰：進上落巿可吼落後股友邦
劉宇亮：北水未買夠 趁回調加倉
劉宇亮：北水未買夠 趁回調加倉
李浩德：GME事件啓示 奉行止蝕不止賺
李浩德：GME事件啓示 奉行止蝕不止賺
金曹：美股飄忽暗藏三殺機
金曹：美股飄忽暗藏三殺機
薛偉傑：「電動可移動工具」首獲准測試
薛偉傑：「電動可移動工具」首獲准測試
技術取勝：VTECH 50天線料有支持
技術取勝：VTECH 50天線料有支持
澳博發債78億 各房出錢戮力支持
澳博發債78億 各房出錢戮力支持
劉思明：科網生科反彈力強 可ETF入巿
劉思明：科網生科反彈力強 可ETF入巿
周顯：沽空只會放大股價升幅
周顯：沽空只會放大股價升幅
湯文亮：BNO是移民抑或難民計劃？
湯文亮：BNO是移民抑或難民計劃？
凱滙突推118伙餘貨 折實均呎22638元 本月料五全新盤推售共涉逾1260伙
凱滙突推118伙餘貨 折實均呎22638元 本月料五全新盤推售共涉逾1260伙
名日‧九肚山周四新一輪推售涉54伙
名日‧九肚山周四新一輪推售涉54伙
中原上月佣金3.56億 7個月新高
中原上月佣金3.56億 7個月新高
元朗青衣上月二手交投10年來最旺
元朗青衣上月二手交投10年來最旺
李治廷790萬沽嘉匯1房 4年蝕使費離場
李治廷790萬沽嘉匯1房 4年蝕使費離場
森信紙業5.7億沽觀塘半幢工廈
森信紙業5.7億沽觀塘半幢工廈