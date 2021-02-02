澳門1月賭收80億 連跌16月

按月升2.6% 大行預期2月更少

在昨日的賭收數據公布後，濠賭股股價未有受到太大刺激。當中只有銀河娛樂（0027）跟隨大市上升，但是升幅只有0.77%，其餘皆乏善足陳，跌幅最多的為澳博（0880），下跌達1.68%。

花旗的報告表示，澳門的1月份賭收好過預期，但是對2月份的表現看法則偏向保守，並認為未見內地會放寬旅遊措施，更估計會有部分訪客寧願推遲行程。其料全月的賭收只有75億元，日均賭收約2.68億元，只較1月份的日均數字略升3%。

此外，澳門金融管理局研究及統計廳發表最新的《金融研究季度》，當中在《貨幣與金融穩定評估報告》表示，隨着疫苗研發取得重大進展，使疫情逐漸消退和經濟活動反彈的希望得以重燃。假設疫情於2021年逐漸消退，歸因於顯著的基數效應和澳門致力推動旅遊業復蘇的積極計劃，預期訪客人數將明顯回升。按照上述情况，其預測澳門經濟將在2021年錄得雙位數的反彈。