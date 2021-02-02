聘富二代換生意 摩通前高層梁嘉彰判無罪

官稱僅推薦人 無聘用決定權

張官表示，梁嘉彰在案中只是洪任毅的推薦人，洪任毅獲摩通聘請後，嘉里物流在2010年中仍然未落實上市，就算到後來上市時亦非由摩通任保薦人。當時洪敬南非決定聘用投行的唯一決策人，洪任毅獲聘用的部門，亦與梁嘉彰屬不同團隊。

張官認為，就算在與部分未獲傳召的摩通成員電郵通訊中，梁嘉彰似有提供利益之嫌，但意圖旨在與嘉里集團及嘉里物流主席維持良好關係，未至於疑似行賄。儘管她對梁的辯解真確性有保留，但是她看不到梁有藉推薦洪任毅任職，尋求嘉里物流日後多予摩通優待意圖。在梁與摩通法規部及初級員工管理部的電郵溝通上，張官認為，當中梁不無自吹自擂及炫耀工作成績的成分。

指摩通員工管理及法規兩部門有缺失

張官直指，真正負責把關聘用洪任毅的是摩通初級員工管理部及法規部，她形容兩個部門在處理事件上存在缺失及一團糟，當中傳召控方證人即摩通法規部胡姓副總經理更提到，「子女聘用計劃」存在法律風險及潛在衝突的情况。根據電郵紀錄，梁嘉彰在推薦洪任毅一事上仍然需要尋求上司批准，因此不見得她在案中有話事權。

此外，張官稱，控方在案件尾段提出不同立場，指梁與多名控方證人在案中有伙同犯案之嫌，卻沒有按程序修改指控，會有令辯方無法作出質問的機會。因此在疑點利益歸於被告下，判兩項罪名不成立及當庭釋放。梁嘉彰在宣判後步出犯人欄返回旁聽席，即獲出席旁聽的友人輕拍背以示支持。在她離開法院時並無多言及回應傳媒的追訪。