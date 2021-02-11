經濟

證監：應探討GEM板改革 提升上市門檻被指封殺本地公司

【明報專訊】港交所（0388）擬將主板上市盈利要求上調最多兩倍，惹來不少專業人士對諮詢表達不滿。證監會主席雷添良昨日出席財經事務委員會會議時表示，香港作為金融中心，應為不同類型的公司提供籌集資金的渠道，又稱理解市場普遍認為%板需要改革，認為可以進一步探討；似乎希望利用GEM板改革，回應業界對提升盈利要求或封殺本地公司上市之路的質疑。不過，業界早前普遍提出，希望重整GEM板或設立新板，解決中小企融資問題後，再調整主板方向，各方就改革的先後次序或存在期望落差。

明報記者 馬迪帆

雷添良稱，相信港交所會聽取業界意見，證監會亦會就此與港交所保持聯繫。諮詢期已經於昨日（2月1日）截止，而期內會計師公會、上市公司商會、法律界數名人士，以及獨立股評人David Webb均對港交所諮詢建議表態反對。根據港交所建議，申請主板上市的公司過去三個財年累計盈利，要達到1.25億元或1.5億元，門檻將成為全球市場最高，亦相當於每年篩走約四成上市公司。議員葉劉淑儀昨日則反問，「香港有幾多公司有咁高的盈利」，並指若港交所只打算做內地大企業生意，做法是不正確。

葉劉淑儀：不應只做內地大企業生意

特許金融分析師（CFA）協會亦不同意港交所論據。根據回應文件，香港CFA協會會長麥勤創認為，歷史市盈率是一條隨意劃出的界線，而現時有公司歷史市盈率較高，主要是港交所先前針對市值要求的改革所致。協會指出，打擊「殼股」與提升上市門檻是兩件事，市場若出現違法行為，則應進行主動監管，做好「守門人」。回應最後指出，中小企為金融生態中不可或缺的一部分，現時GEM板無法替代主板為中小企集資，港交所的建議無異於是「對金融市場的箝制」。

CFA協會：打擊「殼股」提升門檻兩件事

翻查資料，港交所在2018年2月實施上市改革，提高GEM板盈利要求及取消轉往主板上市的簡易轉板機制後，GEM板的申請上市及上市宗數急跌，由高峰期逾百宗申請，至去年滑落至僅餘15宗；上市宗數亦由80宗，跌至去年僅8宗。

萃華合規執行總監黃俊傑昨表示，雖然市面上亦存在私募、風投等為中小企融資的實體，但港交所作為公開募資平台，功能獨特，且能夠將中小企對接公眾。他表示，若要為中小企增長創造條件，私人市場及港交所均需要提供機會。

歐達禮：就「微信女」凍結數個戶口

此外，昨日證監會亦就盈富基金（2800）、「微信女」等市場事件作出回應。證監會行政總裁歐達禮表示，盈富基金雖然經歷波折，但最終決定買入中資股是正確做法，相信事件對「追蹤誤差」（tracking error）影響非常小。他又指重視「微信女」騙案的嚴重性，除加強投資者教育外，亦凍結了數個券商客戶的戶口，涉及凍結資金數目巨大。

上 / 下一篇新聞

外匯基金救庫房 金管局︰損市場信心 憂釋錯誤信號 引人「興風作浪」
外匯基金救庫房 金管局︰損市場信心 憂釋錯誤信號 引人「興風作浪」
家庭負債佔GDP比例新高 余偉文：還款仍穩定
家庭負債佔GDP比例新高 余偉文：還款仍穩定
律師樓被接管 金管局促銀行妥善處理
律師樓被接管 金管局促銀行妥善處理
快手機構暗盤價升逾倍 股輪同日齊發
快手機構暗盤價升逾倍 股輪同日齊發
港股通養老金獲批 恒指反彈600點
港股通養老金獲批 恒指反彈600點
東亞人壽最快月內售 彭博：友邦中策已報價
東亞人壽最快月內售 彭博：友邦中策已報價
李小加：互聯互通 應拓至「新股通」
李小加：互聯互通 應拓至「新股通」
聘富二代換生意 摩通前高層梁嘉彰判無罪
聘富二代換生意 摩通前高層梁嘉彰判無罪
澳門1月賭收80億 連跌16月
澳門1月賭收80億 連跌16月
海航子企揭630億「混帳」 股東關聯方佔用資金 未獲董事會同意
海航子企揭630億「混帳」 股東關聯方佔用資金 未獲董事會同意
永旺業績改善 去年虧損大幅收窄至3000萬
永旺業績改善 去年虧損大幅收窄至3000萬
高鑫去年多賺1.34% 冀2年後回復高增長
高鑫去年多賺1.34% 冀2年後回復高增長
散戶「挾空」大軍轉戰白銀 倫敦早段漲11％ 創8年新高
散戶「挾空」大軍轉戰白銀 倫敦早段漲11％ 創8年新高
馬斯克Clubhouse直播 大讚比特幣「好東西」
馬斯克Clubhouse直播 大讚比特幣「好東西」
Google威脅退出澳洲 微軟Bing欲取代
Google威脅退出澳洲 微軟Bing欲取代
張兆聰：進上落巿可吼落後股友邦
張兆聰：進上落巿可吼落後股友邦
劉宇亮：北水未買夠 趁回調加倉
劉宇亮：北水未買夠 趁回調加倉
李浩德：GME事件啓示 奉行止蝕不止賺
李浩德：GME事件啓示 奉行止蝕不止賺
金曹：美股飄忽暗藏三殺機
金曹：美股飄忽暗藏三殺機
薛偉傑：「電動可移動工具」首獲准測試
薛偉傑：「電動可移動工具」首獲准測試
技術取勝：VTECH 50天線料有支持
技術取勝：VTECH 50天線料有支持
澳博發債78億 各房出錢戮力支持
澳博發債78億 各房出錢戮力支持
劉思明：科網生科反彈力強 可ETF入巿
劉思明：科網生科反彈力強 可ETF入巿
周顯：沽空只會放大股價升幅
周顯：沽空只會放大股價升幅
湯文亮：BNO是移民抑或難民計劃？
湯文亮：BNO是移民抑或難民計劃？
凱滙突推118伙餘貨 折實均呎22638元 本月料五全新盤推售共涉逾1260伙
凱滙突推118伙餘貨 折實均呎22638元 本月料五全新盤推售共涉逾1260伙
名日‧九肚山周四新一輪推售涉54伙
名日‧九肚山周四新一輪推售涉54伙
中原上月佣金3.56億 7個月新高
中原上月佣金3.56億 7個月新高
元朗青衣上月二手交投10年來最旺
元朗青衣上月二手交投10年來最旺
李治廷790萬沽嘉匯1房 4年蝕使費離場
李治廷790萬沽嘉匯1房 4年蝕使費離場
森信紙業5.7億沽觀塘半幢工廈
森信紙業5.7億沽觀塘半幢工廈