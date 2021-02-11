證監：應探討GEM板改革 提升上市門檻被指封殺本地公司

明報記者 馬迪帆

雷添良稱，相信港交所會聽取業界意見，證監會亦會就此與港交所保持聯繫。諮詢期已經於昨日（2月1日）截止，而期內會計師公會、上市公司商會、法律界數名人士，以及獨立股評人David Webb均對港交所諮詢建議表態反對。根據港交所建議，申請主板上市的公司過去三個財年累計盈利，要達到1.25億元或1.5億元，門檻將成為全球市場最高，亦相當於每年篩走約四成上市公司。議員葉劉淑儀昨日則反問，「香港有幾多公司有咁高的盈利」，並指若港交所只打算做內地大企業生意，做法是不正確。

葉劉淑儀：不應只做內地大企業生意

特許金融分析師（CFA）協會亦不同意港交所論據。根據回應文件，香港CFA協會會長麥勤創認為，歷史市盈率是一條隨意劃出的界線，而現時有公司歷史市盈率較高，主要是港交所先前針對市值要求的改革所致。協會指出，打擊「殼股」與提升上市門檻是兩件事，市場若出現違法行為，則應進行主動監管，做好「守門人」。回應最後指出，中小企為金融生態中不可或缺的一部分，現時GEM板無法替代主板為中小企集資，港交所的建議無異於是「對金融市場的箝制」。

CFA協會：打擊「殼股」提升門檻兩件事

翻查資料，港交所在2018年2月實施上市改革，提高GEM板盈利要求及取消轉往主板上市的簡易轉板機制後，GEM板的申請上市及上市宗數急跌，由高峰期逾百宗申請，至去年滑落至僅餘15宗；上市宗數亦由80宗，跌至去年僅8宗。

萃華合規執行總監黃俊傑昨表示，雖然市面上亦存在私募、風投等為中小企融資的實體，但港交所作為公開募資平台，功能獨特，且能夠將中小企對接公眾。他表示，若要為中小企增長創造條件，私人市場及港交所均需要提供機會。

歐達禮：就「微信女」凍結數個戶口

此外，昨日證監會亦就盈富基金（2800）、「微信女」等市場事件作出回應。證監會行政總裁歐達禮表示，盈富基金雖然經歷波折，但最終決定買入中資股是正確做法，相信事件對「追蹤誤差」（tracking error）影響非常小。他又指重視「微信女」騙案的嚴重性，除加強投資者教育外，亦凍結了數個券商客戶的戶口，涉及凍結資金數目巨大。