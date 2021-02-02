東亞人壽最快月內售 彭博：友邦中策已報價

據報，友邦及中策均已報價，從而進入談判最後階段，預料最快於本月內公布有關出售結果。消息表示，交易或會出現更多競標者，導致談判有可能會延遲甚至破裂。東亞就是次交易，目標套現5億至6億美元（約38.75億至46.5億美元）。投資者辛格（Paul Singer）旗下的對冲基金Elliott Management亦是東亞的股東之一。

東亞於2020年9月啟動出售其人壽保險部門的程序，藉以提高盈利能力並提振股價。作為交易的一部分，東亞亦尋求簽訂一項長期獨家分銷協議，透過該行平台分銷險產品，以續獲得收入。

該行最新業績顯示，截至去年6月底為止，東亞人壽的資產約254億元；儘管新保費收入下降，但是東亞所取得的佣金收入仍按年增長近一半。

新鴻基公司突停牌 傳購安信信貸

另外，新鴻基公司（0086）昨早突停牌，《蘋果日報》引述消息稱，該公司擬斥資約5億美元（約38.75億元）收購安信信貸；雙方洽談已進入關鍵階段。新鴻基公司傍晚發公告，未有正面否認，強調報道涉及的交易尚未訂立明確的協議，詳情有待進一步公布。

該公司旗下的投資，包括本地最主要財務公司之一的亞洲聯合財務（UA）。一旦收購成功，兩家公司聯手估算可穩奪最少逾半市佔率。據報，新鴻基公司發言人曾表示不就市場揣測置評；安信發言人不予置評。