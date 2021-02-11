港股通養老金獲批 恒指反彈600點

夜期低水131點

北水流入再活躍，單日淨流入164.35億元，較上個交易日增加31%。國指升245點或2.19%，報11,454點；恒生科技指數收報9765點，升407點或4.36%。

美團（3690）急升9.89%，收報391元，是表現最佳藍籌；騰訊（0700）獲多家大行升目標價，收報712元，升4.48%；美團連同騰訊共貢獻恒指300點升幅。百威（1876）跌1.54%，收報25.65元，為跌幅最大藍籌；匯控（0005）宣布成立粵港澳大灣區業務部，收市跌0.49%，收報40.75元，是拖低恒指最多的藍籌。

美散戶轉戰白銀 相關股急升

行業板塊方面，Reddit投資討論區鼓動散戶轉戰白銀市場，白銀一度狂飈11.5%，高見30.1美元，相關的銀礦股昨日亦炒上。其中，中國白銀（0815）大升62.65%，收報1.35元；旗下金貓銀貓（1815）更爆升80%，收報0.99元。金礦股方面，紫金礦業（2899）盈喜，全日升14.35%；同樣盈喜的山東黃金（1787）則升2.69%；中國黃金國際（2099）創52周高，曾高見17.3元，收報16.64元，升5.99%。