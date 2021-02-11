經濟

港股通養老金獲批 恒指反彈600點

【明報專訊】雖然最新公布的1月PMI遜預期，但內地首批港股通股票型養老金獲批，加上人行再淨投放近千億元，港股終止連跌走勢，昨日高開174點後反覆向上，午後最多升近700點，高見28,982點，收市升穿20天線（28,733.92點），報28,892點，升609點或2.15%，主板成交2012億元。截至昨晚11時半，恒指夜期報28,762點，低水131點。

夜期低水131點

北水流入再活躍，單日淨流入164.35億元，較上個交易日增加31%。國指升245點或2.19%，報11,454點；恒生科技指數收報9765點，升407點或4.36%。

美團（3690）急升9.89%，收報391元，是表現最佳藍籌；騰訊（0700）獲多家大行升目標價，收報712元，升4.48%；美團連同騰訊共貢獻恒指300點升幅。百威（1876）跌1.54%，收報25.65元，為跌幅最大藍籌；匯控（0005）宣布成立粵港澳大灣區業務部，收市跌0.49%，收報40.75元，是拖低恒指最多的藍籌。

美散戶轉戰白銀 相關股急升

行業板塊方面，Reddit投資討論區鼓動散戶轉戰白銀市場，白銀一度狂飈11.5%，高見30.1美元，相關的銀礦股昨日亦炒上。其中，中國白銀（0815）大升62.65%，收報1.35元；旗下金貓銀貓（1815）更爆升80%，收報0.99元。金礦股方面，紫金礦業（2899）盈喜，全日升14.35%；同樣盈喜的山東黃金（1787）則升2.69%；中國黃金國際（2099）創52周高，曾高見17.3元，收報16.64元，升5.99%。

相關字詞﹕美團 北水 白銀 港股

上 / 下一篇新聞

外匯基金救庫房 金管局︰損市場信心 憂釋錯誤信號 引人「興風作浪」
外匯基金救庫房 金管局︰損市場信心 憂釋錯誤信號 引人「興風作浪」
家庭負債佔GDP比例新高 余偉文：還款仍穩定
家庭負債佔GDP比例新高 余偉文：還款仍穩定
律師樓被接管 金管局促銀行妥善處理
律師樓被接管 金管局促銀行妥善處理
快手機構暗盤價升逾倍 股輪同日齊發
快手機構暗盤價升逾倍 股輪同日齊發
東亞人壽最快月內售 彭博：友邦中策已報價
東亞人壽最快月內售 彭博：友邦中策已報價
證監：應探討GEM板改革 提升上市門檻被指封殺本地公司
證監：應探討GEM板改革 提升上市門檻被指封殺本地公司
李小加：互聯互通 應拓至「新股通」
李小加：互聯互通 應拓至「新股通」
聘富二代換生意 摩通前高層梁嘉彰判無罪
聘富二代換生意 摩通前高層梁嘉彰判無罪
澳門1月賭收80億 連跌16月
澳門1月賭收80億 連跌16月
海航子企揭630億「混帳」 股東關聯方佔用資金 未獲董事會同意
海航子企揭630億「混帳」 股東關聯方佔用資金 未獲董事會同意
永旺業績改善 去年虧損大幅收窄至3000萬
永旺業績改善 去年虧損大幅收窄至3000萬
高鑫去年多賺1.34% 冀2年後回復高增長
高鑫去年多賺1.34% 冀2年後回復高增長
散戶「挾空」大軍轉戰白銀 倫敦早段漲11％ 創8年新高
散戶「挾空」大軍轉戰白銀 倫敦早段漲11％ 創8年新高
馬斯克Clubhouse直播 大讚比特幣「好東西」
馬斯克Clubhouse直播 大讚比特幣「好東西」
Google威脅退出澳洲 微軟Bing欲取代
Google威脅退出澳洲 微軟Bing欲取代
張兆聰：進上落巿可吼落後股友邦
張兆聰：進上落巿可吼落後股友邦
劉宇亮：北水未買夠 趁回調加倉
劉宇亮：北水未買夠 趁回調加倉
李浩德：GME事件啓示 奉行止蝕不止賺
李浩德：GME事件啓示 奉行止蝕不止賺
金曹：美股飄忽暗藏三殺機
金曹：美股飄忽暗藏三殺機
薛偉傑：「電動可移動工具」首獲准測試
薛偉傑：「電動可移動工具」首獲准測試
技術取勝：VTECH 50天線料有支持
技術取勝：VTECH 50天線料有支持
澳博發債78億 各房出錢戮力支持
澳博發債78億 各房出錢戮力支持
劉思明：科網生科反彈力強 可ETF入巿
劉思明：科網生科反彈力強 可ETF入巿
周顯：沽空只會放大股價升幅
周顯：沽空只會放大股價升幅
湯文亮：BNO是移民抑或難民計劃？
湯文亮：BNO是移民抑或難民計劃？
凱滙突推118伙餘貨 折實均呎22638元 本月料五全新盤推售共涉逾1260伙
凱滙突推118伙餘貨 折實均呎22638元 本月料五全新盤推售共涉逾1260伙
名日‧九肚山周四新一輪推售涉54伙
名日‧九肚山周四新一輪推售涉54伙
中原上月佣金3.56億 7個月新高
中原上月佣金3.56億 7個月新高
元朗青衣上月二手交投10年來最旺
元朗青衣上月二手交投10年來最旺
李治廷790萬沽嘉匯1房 4年蝕使費離場
李治廷790萬沽嘉匯1房 4年蝕使費離場
森信紙業5.7億沽觀塘半幢工廈
森信紙業5.7億沽觀塘半幢工廈