快手機構暗盤價升逾倍 股輪同日齊發

暗盤計市值逾萬億超小米

按此價格計算，快手市值將由約4700億元飈升至逾1萬億元，較小米（1810）更高。報道指出，去年同樣引發全城瘋搶的新股螞蟻集團，上市前於機構暗盤也僅彈升五成，可見投資者對快手之瘋狂。

港交所昨日則公布，快手掛牌同日將推出該股的期權、期貨，並已通知發行商，衍生權證將可同步上市，快手亦將在上市當日納入可沽空的名單。

彭博報道續表示，快手上市將為內地帶來至少4名億萬富豪新貴。根據招股書，快手聯合創始人兼首席執行官宿華持股約4.84億股，其中有約4.27億股為每股10票的A類股份。按每股115元計算，此批股份帳面價值為557億元。聯合創始人兼首席產品官程一笑則共計持股約3.84億元股，以招股價計算，料可帶來442億元的身家。此外據報同為快手創始團隊中的銀鑫持股約2%，楊遠熙持股約1.7%，兩人料均可擁百億身家。

業務面對內憂外患夾擊

不過，快手並非毫無後顧之憂。報道指出，快手旗下的兩海外應用程式Kwai及Snack，均遭到印度勒令下架；而公司去年5月推出專為美國開發的短視頻平台Zynn，至今未能引起太大反響，這可能打擊其海外拓展計劃。報道又指出，內地當局則曾表態要求在短視頻直播間「刷禮物」的用戶進行實名註冊，亦有意禁止青少年參與此類活動。

明報記者

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