經濟

家庭負債佔GDP比例新高 余偉文：還款仍穩定

【明報專訊】疫情影響本港經濟增長，早前的數據顯示，家庭負債佔本地生產總值在去年第三季達87.7％（見圖），再創新高，較第二季時的85.1%進一步攀升，亦較去年底的80.4%明顯上升。金管局總裁余偉文昨日解釋稱，去年按揭貸款金額上升，同時GDP下跌，比率因而再上升。他指難為比率劃下一個合適水平，最重要是對銀行資產質素有沒有影響。過去10年金管局設下不少逆周期緩衝措施，客戶按揭成數降低，銀行審批亦相當嚴謹，即使在現時經濟環境下行，但還款仍相當穩定。

截至今年第三季，銀行特定分類貸款比率自去年底的0.56%升至0.75%，金管局副總裁阮國恒表示第四季初步數字顯示仍會輕微上升，惟數字沒有顯示集中在哪些行業，因此沒有一些行業需特別關注，另外即使香港的銀行特定分類貸款比率再上升，但仍較倫敦、新加坡等銀行中心的數字低。他又稱，最新壓力測試顯示，本港銀行流動性和資本水平，在極端情况下抵禦衝擊的表現良好，因此銀行貸款質素現時並非較大的監管關注。

因應新冠病毒疫情爆發，去年金管局4月推出百分百擔保計劃，副總裁李達志表示，截至今年1月15日，已批出超過2.62萬宗申請，涉資410億元，其中9000宗申請受惠於優化措施，涉及金額約130億元。有立法會議員要求放寬百分百擔保計劃條款，例如延長還款期至5年，余偉文表示願意考慮可以支援中小企的措施，會與銀行和政府討論延期還款期等增加計劃彈性安排，不過需要在支持經濟和銀行體系穩定中間取得平衡。

「還息不還本」延期反應淡：好現象

金管局亦在去年5月推出貸款「還息不還本」安排，阮國恒表示，去年9月宣布將計劃延期後，12萬名合資格客戶中有4600名選擇再延期，較5月推出計劃時減少，阮國恒認為是好現象。加上融資支援擔保計劃，截至去年12月，涉及銀行信貸援助個案的企業客戶有5.8萬宗，金額為7400億元，個人客戶有2.8萬宗，金額為440億元。

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