外匯基金救庫房 金管局︰損市場信心 憂釋錯誤信號 引人「興風作浪」

明報記者 歐陽偉昉

昨日的立法會會議上，多名議員提出動用外匯基金「幫補」庫房，但余偉文認為更重要的是維持財政紀律。余偉文指出3點要考慮的地方，一是動用累計盈餘或令市場認為香港將漸漸放寬維持聯繫匯率所需的財政紀律；其次，累計盈餘是外匯基金唯一可以自由使用的資產，減少會對保護金融穩定有一定影響；第三，金管局有投資私募股權和海外房地產作為長期增長組合，市值上限為外匯基金累計盈餘的三分之一，若累計盈餘減少，將降低可在這些高回報的投資，甚至需變賣部分正在盈利的資產。

有既定方程式計算「上繳」款項

有議員建議金管局可增加向政府支付去年的投資收益，余偉文回應指出，外匯基金有既定的方程式，以決定支付予財政儲備的款項，大概以6年平均回報計算，讓基金表現較差或虧損時，也可以繼續支付給政府，而非視乎某一年的賺幅而定，舉例說，2018年約賺109億元，但外匯基金向庫房便支付了逾400億元（見圖）。

有份提出「幫補庫房」建議的銀行界立法會議員陳振英其後回應本報稱，近年有國際大鱷唱淡港元希望借此獲利，因此理解金管局作為外匯基金管理人的擔憂。他認為政府財政盈餘仍有約8000億元，加上手上仍有港鐵（0066）股份、未來基金的資產等，政府應一併審視。

學者：須增投資者信心免港元被衝擊

浸會大學財務及決策學系副教授麥萃才表示，外匯基金本身的外幣資產儲備已足夠支持聯匯。不過港元過往曾有數次被對冲基金衝擊，投機者或以香港財政轉壞需動用外匯基金為借口，加大衝擊港元力度。他認為是否動用累計盈餘沒有絕對的對錯，最重要是如何加強透明度以提升投資者持有港元的信心，動用基金有否足夠的效益，還是以發債、削減開支等方法補充庫房會更為有利。

有議員亦提議發行債券支持推出振興經濟措施，余偉文表示不完全否定，但同樣擔心港府會失去財政紀律。余偉文最後表示，對於支持經濟，在銀行體系或按證公司的層面，當局能做的都會做。

陳振英認為，若政府發債用作支持特定行業紓困、保就業等目標，同時有還款計劃，他認為可以支持。又認為將必要的資源用於經濟紓困和復蘇，並不屬於不守財政紀律。