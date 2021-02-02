經濟

外匯基金救庫房 金管局︰損市場信心 憂釋錯誤信號 引人「興風作浪」

【明報專訊】外匯基金去年大賺1978億元，近期坊間有意見指政府可動用外匯基金8524億元的累計盈餘，支持本地經濟紓困措施，以減輕政府庫房的赤字壓力。不過金管局總裁余偉文昨日在立法會會議上表示，外匯基金首要目的是捍衛聯繫匯率，擔心一旦開始動用累計盈餘，或影響市場信心，甚至吸引投機者借此「興風作浪」。

明報記者 歐陽偉昉

昨日的立法會會議上，多名議員提出動用外匯基金「幫補」庫房，但余偉文認為更重要的是維持財政紀律。余偉文指出3點要考慮的地方，一是動用累計盈餘或令市場認為香港將漸漸放寬維持聯繫匯率所需的財政紀律；其次，累計盈餘是外匯基金唯一可以自由使用的資產，減少會對保護金融穩定有一定影響；第三，金管局有投資私募股權和海外房地產作為長期增長組合，市值上限為外匯基金累計盈餘的三分之一，若累計盈餘減少，將降低可在這些高回報的投資，甚至需變賣部分正在盈利的資產。

有既定方程式計算「上繳」款項

有議員建議金管局可增加向政府支付去年的投資收益，余偉文回應指出，外匯基金有既定的方程式，以決定支付予財政儲備的款項，大概以6年平均回報計算，讓基金表現較差或虧損時，也可以繼續支付給政府，而非視乎某一年的賺幅而定，舉例說，2018年約賺109億元，但外匯基金向庫房便支付了逾400億元（見圖）。

有份提出「幫補庫房」建議的銀行界立法會議員陳振英其後回應本報稱，近年有國際大鱷唱淡港元希望借此獲利，因此理解金管局作為外匯基金管理人的擔憂。他認為政府財政盈餘仍有約8000億元，加上手上仍有港鐵（0066）股份、未來基金的資產等，政府應一併審視。

學者：須增投資者信心免港元被衝擊

浸會大學財務及決策學系副教授麥萃才表示，外匯基金本身的外幣資產儲備已足夠支持聯匯。不過港元過往曾有數次被對冲基金衝擊，投機者或以香港財政轉壞需動用外匯基金為借口，加大衝擊港元力度。他認為是否動用累計盈餘沒有絕對的對錯，最重要是如何加強透明度以提升投資者持有港元的信心，動用基金有否足夠的效益，還是以發債、削減開支等方法補充庫房會更為有利。

有議員亦提議發行債券支持推出振興經濟措施，余偉文表示不完全否定，但同樣擔心港府會失去財政紀律。余偉文最後表示，對於支持經濟，在銀行體系或按證公司的層面，當局能做的都會做。

陳振英認為，若政府發債用作支持特定行業紓困、保就業等目標，同時有還款計劃，他認為可以支持。又認為將必要的資源用於經濟紓困和復蘇，並不屬於不守財政紀律。

上 / 下一篇新聞

家庭負債佔GDP比例新高 余偉文：還款仍穩定
家庭負債佔GDP比例新高 余偉文：還款仍穩定
律師樓被接管 金管局促銀行妥善處理
律師樓被接管 金管局促銀行妥善處理
快手機構暗盤價升逾倍 股輪同日齊發
快手機構暗盤價升逾倍 股輪同日齊發
港股通養老金獲批 恒指反彈600點
港股通養老金獲批 恒指反彈600點
東亞人壽最快月內售 彭博：友邦中策已報價
東亞人壽最快月內售 彭博：友邦中策已報價
證監：應探討GEM板改革 提升上市門檻被指封殺本地公司
證監：應探討GEM板改革 提升上市門檻被指封殺本地公司
李小加：互聯互通 應拓至「新股通」
李小加：互聯互通 應拓至「新股通」
聘富二代換生意 摩通前高層梁嘉彰判無罪
聘富二代換生意 摩通前高層梁嘉彰判無罪
澳門1月賭收80億 連跌16月
澳門1月賭收80億 連跌16月
海航子企揭630億「混帳」 股東關聯方佔用資金 未獲董事會同意
海航子企揭630億「混帳」 股東關聯方佔用資金 未獲董事會同意
永旺業績改善 去年虧損大幅收窄至3000萬
永旺業績改善 去年虧損大幅收窄至3000萬
高鑫去年多賺1.34% 冀2年後回復高增長
高鑫去年多賺1.34% 冀2年後回復高增長
散戶「挾空」大軍轉戰白銀 倫敦早段漲11％ 創8年新高
散戶「挾空」大軍轉戰白銀 倫敦早段漲11％ 創8年新高
馬斯克Clubhouse直播 大讚比特幣「好東西」
馬斯克Clubhouse直播 大讚比特幣「好東西」
Google威脅退出澳洲 微軟Bing欲取代
Google威脅退出澳洲 微軟Bing欲取代
張兆聰：進上落巿可吼落後股友邦
張兆聰：進上落巿可吼落後股友邦
劉宇亮：北水未買夠 趁回調加倉
劉宇亮：北水未買夠 趁回調加倉
李浩德：GME事件啓示 奉行止蝕不止賺
李浩德：GME事件啓示 奉行止蝕不止賺
金曹：美股飄忽暗藏三殺機
金曹：美股飄忽暗藏三殺機
薛偉傑：「電動可移動工具」首獲准測試
薛偉傑：「電動可移動工具」首獲准測試
技術取勝：VTECH 50天線料有支持
技術取勝：VTECH 50天線料有支持
澳博發債78億 各房出錢戮力支持
澳博發債78億 各房出錢戮力支持
劉思明：科網生科反彈力強 可ETF入巿
劉思明：科網生科反彈力強 可ETF入巿
周顯：沽空只會放大股價升幅
周顯：沽空只會放大股價升幅
湯文亮：BNO是移民抑或難民計劃？
湯文亮：BNO是移民抑或難民計劃？
凱滙突推118伙餘貨 折實均呎22638元 本月料五全新盤推售共涉逾1260伙
凱滙突推118伙餘貨 折實均呎22638元 本月料五全新盤推售共涉逾1260伙
名日‧九肚山周四新一輪推售涉54伙
名日‧九肚山周四新一輪推售涉54伙
中原上月佣金3.56億 7個月新高
中原上月佣金3.56億 7個月新高
元朗青衣上月二手交投10年來最旺
元朗青衣上月二手交投10年來最旺
李治廷790萬沽嘉匯1房 4年蝕使費離場
李治廷790萬沽嘉匯1房 4年蝕使費離場
森信紙業5.7億沽觀塘半幢工廈
森信紙業5.7億沽觀塘半幢工廈