景順香港退休金主管麥劍豪：今年股債基金比例應8：2

明報記者 王俊騏

北水年初大量湧入，推動港股迎來大升浪，後市能否再進一步成焦點。麥劍豪指資金流向較難預測，但對比中港股市表現，考慮近兩年A股都累升了逾三成後，估值一定不會比港股廉宜，還有人民幣升值因素，當內地投資者發現在港股與A股都是買「同一樣野」，而估值較便宜自會選擇港股，故對北水湧港「托市」不感意外。實際上海外資金仍然低配港股，特別是一些大型退休金對香港金融中心地位及經濟前景有疑慮。

大升過後，港股後市走勢令人關注。麥劍豪表示，一般股市升浪都由三大因素推升，分別是股息分派、盈利增長及估值。港股早前升勢的確較急，但論估值比美國低，盈利增長都在反彈中，資金未見大量抽走，前景仍然正面。後市方向可參考多個指標，分別是視乎美元走勢，還有疫情發展及美國息口環境。若疫情控制不佳，經濟步伐滯後，央行發債規模大使美元走弱，會有利新興市場。美國經濟復蘇步伐一直加快，速度更勝金融海嘯，甚至目前接近進入經濟擴張階段，但最終仍視乎疫情發展。另一指標自然是接下來的業績期，有望成股市下一波推動力，參考美股首季業績表現都不錯，預料今年港股企業盈利增長都會較預期好，並留意第三季業績，會反映首兩季企業的盈利恢復狀况。

業績期將至 有望成港股下一波推動力

面對股市大起大落，強積金成員應如何部署？麥劍豪稱去年底旗下投資組合，已加大了股票持倉，最近再提高了配置，指債息由低位上升，反映市場對經濟復蘇有信心。他建議成員今年的股債基金比例應為八二比，隨經濟持續增長，股息回報會較債息吸引。

自恒指見30000點大關後，迅即掉頭向下，上周連跌4日累挫1875點，今年市况會否持續波動？麥劍豪認為，其實去年股市都只是在2至3月時有較大波幅，整體波幅都不及金融海嘯時期，在目前低息及資金氾濫的情况下，預料波幅不會太大。只是如有地緣政治因素，例如又有國家制裁其他國家，才會引發調整。在資金持續流入支持下，估計港股全年平均可望有一成的回報，但在數周內急升一成後能否再爆升令人懷疑，預料會先出現調整。

疫情倘受控 被低配歐日市場或重新吸資

不過，股市仍存在不少潛在風險，特別利率環境有可能向上。麥劍豪解釋，一旦美國推出額外2萬億美元救市方案，加上疫苗普及後疫情受控，經濟於首一兩季好轉，通脹稍為向上，央行加息有可能比預期快。他指今次美元走弱，未必會如2009年及2012年般長，皆因非源自經濟的結構問題，而是來自疫情，一旦美元隨加息轉強，對亞洲及香港股市自然不利，建議投資者在配置時，下半年可留意表現較落後的市場。

當疫情漸受控時，被低配的歐洲及日本市場，可能吸引資金流入，預料會跑贏發達市場。美股有估值過高的風險，疫情改善後其他市場增長會更快，對其評級可能轉到中性，歐、日股票基金則可考慮。當經濟回穩時，下半年傳統板塊如能源等價值股，都有望追落後，而且本身估值便宜，投資者也可考慮增加部分持倉。

[退休綢繆]