李志成：利好因素現 樓價撲新高

低息環境勢將持續，加上市場資金充裕，住屋供求失衡，以及疫情有望緩和，估計今年樓市交投向好，若中港恢復通關，北水南下，樓市將更火熱，年內樓價有力撲新高。

事實上，1月份新盤銷售及二手交投明顯上升。新盤方面，發展商加快推盤步伐，1月多個全新盤推售，積聚購買力釋放下，新盤銷售量按月大增。

今年1月（截至27日）新盤銷售約1100伙，已超去年12月全月約580伙水平。各區新盤群起搶客，有新盤項目入場費更低於300萬元，預計2月一手將繼續暢旺。

資金流入「新鐵路」沿線物業

同時，「新鐵路」沿線物業不斷發展，吸引置業資金流入新興區域，例如將軍澳、油塘及啟德，未來不乏供應量，故對新興區域的物業增長潛力看高一線，估計首季新盤銷售量或挑戰5000伙水平，預期全年新盤銷售量可望反彈約一至兩成，挑戰17,000宗水平。

樓市提早迎來小陽春，利好因素浮現，美聯儲維持利率不變兼放鴿，加上量寬下市場水浸，環球超低息有望延長；而疫苗將抵港，疫情有望緩和，今年首季樓市可保持旺勢，期內一二手交投有望穩步齊升，若中港恢復通關，樓市受惠北水南下將更活躍，樓市將「牛來運轉」，年內樓價更有力挑戰歷史新高。

香港置業行政總裁

[李志成]