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2021年2月1日星期一
王弼 投資王道
投資策略
太子酒吧街變年花散貨場 鄰近旺角警署 花農10萬短租千呎舖自救
花店短租栢麗大道世紀蝕讓舖
今年首月新盤沽1430伙 按月升1.5倍
嘉湖上月63宗成交 重返爆疫前
陸東：恒指料高位回落逾10% 看好阿里多於騰訊
價值投資選股 看好中移動中海油鞍鋼等
陸東：北水湧港難持續 300元始買港交所
指快手炒供求 料不少中籤者首日沽
港航債券再拖數 累欠7.4億利息 遭加息至15.76厘 逾一年未向投資者披露財報
港航近三成股權 落入虛幣平台高層手
學者：港須第三次轉型 籲棄「小政府」態度
FT：外資研踢港出仲裁地區名單
SDM澳辦幼教學院 指華裔生多擬移民
發債應付經常開支 陳茂波憂損港金融穩定
中國動力30億礦場荒廢7年 陷羅生門 縣政府：再不動工或收回土地
中標港生產力局兩電動巴 事隔7年仍未落地
「宅經濟」抬頭 建溢BB智能用品訂單增
德合推「變形家俬」 研結合電商功能拓市場
科聯吳長勝：港開發大型複雜支援系統具優勢
港大研發智慧口罩 度身訂做攻高端市場
研內置多種傳感器 助工人安全工作
張兆聰：巿場波動難獲利 暫按兵不動
李澄幸：扣稅年金：年供6萬可慳1萬稅
環球經濟數據
金子：大行上調目標價 舜宇購21349
張兆聰：港股急回 本周走勢關鍵
蔡金強：GME逼空大戰結局預測
潘啓才：王兟明日大嶼眾籌方案有得諗
艾雲豪：評判愛「插花」？
謝偉銓：創科發展 刻不容緩
信用卡識簽着數多
沈永年：武漢今時不同往日
陸振輝：要懂得「放」的智慧
趙海珠：經濟數據佳 支持美匯向上
謝紹榮：小心GameStop事件變慣性打擊沽空
陸振球：Bitcoin或重演GME挾空倉
陸振球：Short Call最好有正股貨底
林少陽：GameStop事件後 增持價值股
技術取勝：美蘭空港處上升軌
李聲揚：美大型科企績佳 候低吸臉書微軟
潘迪藍：「孖展」債增幅創紀錄非好兆頭
Daniel Woodbridge：是時候加重國際股票和價值投資持倉
蘇沛豐：洛陽玻璃大賺 估值仍吸引
李順威：基金最擔心疫苗問題和收水
港視靜雞雞推出Open Data Bank
劉思明：濰柴投資燃料電池惹憧憬
何啟聰：阿里追落後 看好Call 17840
瑞銀亞洲：即將公布業績 阿里購18677
摩根大通亞洲：資金部署反彈 騰訊購19271
周顯：星星之火 挾爆空倉
王弼：哪隻股份有機步GME後塵？
曾淵滄：港交所是應趁低吸優質股
湯文亮：一別音容兩秒忘
陳永傑：年初置業 按揭審批機會增
廖偉強：樓市小陽春一觸即發
布少明：港樓惹「追落後」憧憬
李志成：利好因素現 樓價撲新高
弦雅享市區生活交通便利
荃中連續兩月均呎不足1.3萬
景順香港退休金主管麥劍豪：今年股債基金比例應8：2
王弼：哪隻股份有機步GME後塵？
【明報專訊】上周全球聚焦在美國「可憐蟲」（Deplorables）對華爾街金融精英發起的挾爆空倉革命，要分析事件，從而牟利，就必先要深入了解這批可憐蟲究竟是何方神聖。
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