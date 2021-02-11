摩根大通亞洲：資金部署反彈 騰訊購19271

輪場資金流傾向趁大市回調進場部署好倉，截至上周四，騰訊好倉連續3個交易日錄淨流入，累計約有2.5億。另外港股通南下資金亦持續吸納騰訊，截至今個月26日，1月以來北水淨流入金額總共達758億元，北水持倉比例增加至5.82%。

如投資者認為騰訊短線有望完成調整，看好部署可參考騰訊購19271，行使價800.5元，實際槓桿近8倍，2021年4月23日到期；看淡可留意騰訊沽21018，行使價582.5元，實際槓桿約3.8倍，2021年12月31日到期。

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