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投資策略

摩根大通亞洲：資金部署反彈 騰訊購19271

【明報專訊】港股上周走勢反覆，恒指於周初再度突破30000點大關後於高位出現顯著回吐壓力，隨後4個交易日累計下跌約1875點，重返28200點水平。多個近期熱門板塊如科技、生物醫藥、汽車等均出現獲利回吐壓力，當中焦點股騰訊（0700）曾錄3連跌，上周五收於680元水平，如以上市新高計累積跌幅逾10%，技術上進入調整區。

輪場資金流傾向趁大市回調進場部署好倉，截至上周四，騰訊好倉連續3個交易日錄淨流入，累計約有2.5億。另外港股通南下資金亦持續吸納騰訊，截至今個月26日，1月以來北水淨流入金額總共達758億元，北水持倉比例增加至5.82%。

如投資者認為騰訊短線有望完成調整，看好部署可參考騰訊購19271，行使價800.5元，實際槓桿近8倍，2021年4月23日到期；看淡可留意騰訊沽21018，行使價582.5元，實際槓桿約3.8倍，2021年12月31日到期。

（本資料所述之結構性產品並無抵押品。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回部份或全部應收款項。本資料由摩根大通證券（亞太）有限公司（「摩根大通」）編製，僅供參考，並不構成任何要約、建議、提呈出售或招攬購買任何上述產品。結構性產品之價格可急升也可急跌，投資者或會損失所有投資。界內證自2019年7月起新推出市場，並無在聯交所上市的類似產品可供比較。過往表現並不代表將來的表現，投資者應為自己作風險評估，並在需要時諮詢專業意見，及細閱上市檔內全部詳情。請於jpmhkwarrants.com/disclaimer 詳閱完整的免責聲明。）

[摩根大通亞洲上市衍生產品銷售部]

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