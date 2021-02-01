陸振輝：要懂得「放」的智慧

有一種智慧叫放下：曾經再多的後悔、再多的痛苦，現在都已經過去。再沉溺其中，也於事無補，不如轉身放下去迎接新生。

有一種心態叫放寬：心大了，事情就小了；心小了，事情就大了。人生的悲歡榮辱，不過是過眼雲煙。如果可以把心放寬、把事看淡，人生才能夠淡定瀟灑。

有一種快樂叫放達：放達不同放縱，而是放懷豁達。人到退休之年，世事變幻、人情冷暖基本上都見識過了。該看清的看清了，該看懂的也看懂了。人事總有代謝，涉獵就成今古，那不妨就豁達一些，看開一點。

有一種輕鬆叫放飛：人的前半生，各式各樣的身分都是讓人按部就班，循規蹈矩。退休之後，人生已過大半，就不必太過拘束自己。趁着身體還算健康，放開手脚，主動放飛自己。去做自己想做的事，這樣才不會悔過此生。

有一種自在叫放心：經歷風霜數十年，人生中最難熬的日子已過去，退休後就要開始學會減壓。心中不要有太多的憂慮和牽掛，該來的終究會來，該走的也無法挽留。放開懷抱，人生就能夠自在和從容。

《退休做中產》及《大灣區優質生活退休指南》作者

[陸振輝 優游歲月]