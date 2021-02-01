明報記者 黃清瑤

講到旅遊相信大家都會聯想到由明星鄭秀文代言的渣打銀行亞洲萬里通萬事達卡，這張信用卡是全港唯一與「亞洲萬里通」聯營的信用卡，消費後獲得的里數會直接存入亞洲萬里通戶口。若於食肆、網上及海外簽帳，每4元等於1里數，其他類別的合資格簽帳享6元1里。除此之外，逢星期一在伙伴餐廳消費，每1元等於1里數。不過里數設有三年使用限期，讀者要留意早前儲下的里數是否即將到期。

渣打亞洲萬里通萬事達卡4元1里

星展銀行的Black World Mastercard亦較為人熟悉，本地簽帳為6元1里，海外簽帳是4元1里，不過消費所得的是DBS$，用戶需要以DBS$兌換里數，優勢是DBS$沒有到期日，可留待疫情完結及重新開關後兌換飛行里數。另要留意，銀聯卡匯率較萬事達卡及visa卡為佳，海外簽帳前應留意外幣兌換率。

東亞銀行Flyer World Mastercard，任何一般零售消費可獲5元1里，不設最低簽帳要求。但要留意，八達通自動增值、PayMe增值不享有里數優惠。另外，超級市場、旅行社、政府部門、百貨公司等交易，不會發放額外獎賞積分。

除了里數以外，中銀香港的旅遊賞Visa signature卡提供全年海外簽帳8%現金回贈，假設在海外消費8000港元，即可獲贈640元回贈。惟要留意，優惠要求該月海外簽帳6000港元以上，並於本地零售簽帳3次或以上，兼且有滿500港元的單一零售海外簽帳。

美國運通「亞洲萬里通」信用卡在早前因年費及申請門檻太高，在網上遭受網民抨擊。目前以美國運通國泰航空信用卡作本地簽帳享8元1里。美國運通國泰航空尊尚信用卡簽帳享6元1里，但要求年薪超過30萬元。另一張美國運通白金卡年費為7800元，優勢是可以免費使用全球130個國家、1200間機場候機室；另外可於著名品牌酒店使用獎勵會籍服務，包括希爾頓榮譽客會金會籍、Marriott Bonvoy TH的 Gold Elite會籍。若果想使用貴賓室服務，可以考慮中銀VISA Infinite 卡，持有信用卡人士可以免費使用指定的環亞機場貴賓候機室服務，信用卡年費為3800元，中銀理財客戶可以享有永久豁免年費，不過只限於受邀請客戶。

網上消費 星展卡淘寶天貓享3%回贈

在疫情影響下，市民減少外出並多於網上消費，如用戶熱中於內地網購，可考慮星展銀行的DBS COMPASS VISA卡，在淘寶及天貓享高達3%回贈。除此之外，每逢每月2日、12日及22日在百佳網店、Apps或實體店簽帳滿800元，都可享92折優惠，優惠截至今年3月31日。另一張亦較吸引的網上消費信用卡是匯豐Red信用卡，凡於網上簽帳可享4%的獎賞錢。獎賞錢使用方法亦廣泛，每1獎賞錢等同1元，可以用作商戶交易。另外又可兌換飛行里數，1獎賞錢等於10里，最後亦可於Reward+應用程式兌換特選商戶現金券。

昔日恒生銀行Enjoy卡主打Cash dollar獎賞計劃，不過近期與Yuu獎賞計劃合作，消費所得的積分會變成Yuu積分。如用戶希望儲Cash dollar，可考慮使用恒生M power卡，如在網上簽帳、海外簽帳及以流動支付於本地餐飲、休閒娛樂等簽帳都可以獲得5%的Cash Dollars回贈。不過要留意Cash Dollars不可兌換現金，只可以在指定商戶當作現金使用，當中包括KFC、一田、惠康等。

花旗銀行伙拍HKTVmall推出聯營信用卡，用戶逢星期四在HKTVmall內簽帳可享有95折優惠，另外每逢星期一簽帳值可以賺取五倍積分。安信EarnMORE信用卡進行各項消費均可享有2%回贈，另外以EarnMORE銀聯卡自動增值八達通可以享有2%現金回贈，假設每月增值500元，可獲10元回贈。

本地零售簽帳 恒生enJoy卡享1.5%積分回贈

yuu獎賞計劃的積分可以用於牛奶公司集團旗下之商戶，包括萬寧、7–11便利店、惠康等。現時以恒生enJoy卡於上述商店消費，可享有1.5%積分回贈，在旗下食肆包括KFC、PHD、Pizza Hut消費則可享2%的回贈。yuu積分可以兌換獎賞並於集團旗下商店消費，例如2000積分可以兌換價值10元的Ikea現金券，目前800積分可以在Pizza Hut免費兌換蒜蓉包1客 ，詳情需瀏覽應用程式內優惠。

近日渣打銀行推出全新渣打Smart卡，主攻生活大小開支，以該卡於特約商戶簽帳可享5%現金回贈，當中包括Don Don Donki、759阿信屋、屈臣氏、OK便利店等。另外有推出三個月免息分期計劃，但凡零售簽帳高於500元，可以攤分3個月免息分期，不限次數但每次會收取180元手續費。

其他銀行本地零售簽帳亦有現金回贈，如匯豐白金卡本地簽帳及餐飲簽帳享有2.4%現金回贈、花旗銀行Cash Back信用卡本地食肆及酒店簽帳享2%的回贈、渣打SIMPLY CASH VISA 卡港幣簽帳享1.5%現金回贈。

東亞銀行Visa Signature卡本地簽帳可享6倍積分，積分主要用於兌換現金券或禮品，而東亞信用卡的最大吸引是可在MCL戲院（MCL長沙灣戲院除外）及香港UA院線正價戲票享8折。此外亦可優先預訂部分演唱會門票，娛樂功能比較豐富。

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