科聯吳長勝：港開發大型複雜支援系統具優勢

期望港人多加留意及發揮

科聯系統早於1998年在港上市，獲長和（0001）長期持股逾11%至今，「股壇長毛」David Webb過去5至6年亦持有科聯。吳長勝表示，科聯曾經幫助香港推動及開發公共服務電子化（ESD）系統，其方案更廣泛應用於餐飲及物業管理公司的人力資源管理、跨國零售等，部分大型項目，例如在建中的香港國際機場第三跑道相關電子投標系統、市建局的招標妥，以及港鐵（0066）、煤氣（0003）等使用的採購和招標系統。他笑言，過去30年經歷科網熱潮爆破，亦見證惠普、迪吉多、王安及ICL等一眾科企起落，科聯卻能屹立並長期保持派息。

資訊科技市場的變化日新月異，吳長勝認為，業界多年前已朝向網上服務及雲端方面轉型，當中的需求更有增無減。雖然很多人認為香港搞資訊科技不及內地或外國，但是他直言，由於科聯面對的企業客群，涉及的資訊科技系統均為社會及經濟重要的環節，既講求創意同時，亦注重紀律，不容犯錯，因此最終集團能夠參與上海證券交易所適用於T+0結算的第二代自動對盤系統發展。他認為，香港其實具備能力設計出世界最複雜的單一城市大型支援系統，坦言「只係無乜人為意」。因此在他眼中，香港開發機構或企業用的資訊科技仍有優勢。