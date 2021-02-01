德合推「變形家俬」 研結合電商功能拓市場

推「Oodles」品牌科技解決方案

吳志超指出，德合用了1年半研發新品牌及方案，近1、2個月始向發展商客戶介紹試用旗下產品，包括3D模型庫、度尺功能，以及變形家具等。

他強調，開發新方案使費不多。在眾方案中，他預期結合衣櫃、睡牀及飯桌等多功能的Oodles Transformer變形家具需求會較大。

可供度尺 設3D模型庫讓客人選款式

與Oodles 720相關的網頁將於2月初推出，他透露會與逾百個供應商合作，用家可以更有效率地在裝修前配比不同設計及得知效果，將來更會發展電商生意供企業客戶訂購，長遠則希望打入消費者市場。供應商將負責運送，並由德合提供服務、維修及保養，從中向供應商收取費用。他透露，目前已有內地發展商對公司產品表示興趣，待其科技方案發展成熟，引入到大灣區應用。

雖然新冠病毒疫情爆發，德合手上部分項目進度曾經減慢，然而他稱仍然維持中標率，生意亦穩定。其內部更借助人工智能及程式機械人等，協助處理投標及圖紙管理，大幅提高輸入數據速度50%至1倍。