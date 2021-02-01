「宅經濟」抬頭 建溢BB智能用品訂單增

智能搖籃與智能開奶器需求增

集團執行董事鄭子衡指，因在家工作緣故，家電與文儀用品需求增，抵消其他產品跌幅；馮華昌也透露，智能嬰兒搖籃與智能開奶器的需求亦急增，公司不單過去半年全負荷生產，客戶甚至已要求公司準備好未來半年至9個月的原材料。

建溢目前有六成至七成為海外訂單，餘下是內地訂單，未來預期比例各半。內銷方面，公司看好電動車市場前景，鄭子衡表示，雖然手上已有電動車品牌客戶，但市場上其實還有很多潛在客戶，而有能力滿足電動車用摩打標準的只有4間生產商，建溢正是其中一間，故對此業務十分有信心。

鄭子衡又指，公司有意進一步拓展與摩打相關零件如齒輪方面的業務。

產能方面，去年建溢於緬甸已買下廠地，但疫情拖慢進度，預計廠房最快2022年上半年可投產。鄭子衡指，雖然新廠房有延誤，不過公司現有產能仍能滿足訂單需要。

料緬甸廠房2022年上半年投產

建溢去年也增設口罩業務，馮華昌稱公司有逾萬員工，疫情下自身需求大，故設生產線自用兼外銷，之後亦會進一步拓展至其他醫療護理用品。另因疫情問題，公司今年呼籲內地工人原地過年別回鄉，其中深圳外來工較多，已為留廠工人準備過年節目。