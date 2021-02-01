中國動力30億礦場荒廢7年 陷羅生門 縣政府：再不動工或收回土地

明報記者 陳子凌

橫縣芒硝礦於2013年被列入廣西重大項目名單，由中國動力（當時仍稱中銅資源）於2014年2月，透過發新股及可換股票據方式，以總代價約30億元收購芒硝礦項目，但至今卻一直「曬地」。公司過去幾年均在年報解釋，因其中一幅用地的土地使用權未批，而旗下持有項目的子公司廣西威日一直與當地政府緊密合作以解決土地問題。

中國動力稱已支付其中兩塊土地款項

中國動力回覆本報查詢時進一步解釋，公司先後辦理芒硝礦三塊土地的購置事項，並已支付其中兩塊土地的款項，惟餘下一塊尚未收到土地使用權，因此公司一直與當地政府協商有關安排。公司又指，至今共投入不下1億元（人民幣，下同）於項目中。

不過官方卻有另一說法，橫縣自然資源局副局長施堅向本報表示，芒硝礦兩幅最主要用地，以及採礦權、安全證等證照於2014年已批出，縣政府明確表明，必須開工建設後，根據項目進度才能批出第三塊土地，但廣西威日則向政府解釋「資金未到位」。

施堅又指，資源局曾於2016年及2018 致函提醒廣西威日盡快開工，去年12月亦再致函敦促對方。從本報獲得的函件內容，當中提到如未按期開工，將可能無償收回已批出的用地。

中國動力未直接回應延誤是否與資金有關

本報再向中國動力查詢時，公司未有直接回應延誤是否與資金有關，同時聲稱未有收到橫縣政府函件通知。紀錄顯示收購芒硝礦後，同年中國動力便轉型電動車業務，過去7年公司多次配股集資，但所得款項均用於電動車技術開發與一般營運資金。另一方面，芒硝礦未有收入，電動車業務也未為公司帶來盈利，中國動力轉型至今持續虧損累計共9.8億元，股價也跌至約0.1元水平，換句話說，當年買礦的30億元新股及可換股票據，現時市值只值4億元左右。