SDM澳辦幼教學院 指華裔生多擬移民

澳洲專教學院成立逾半年，學生人數逾1000人，主打澳洲海外留學生，趙家樂表示，學院每名學生每年學費約5萬元，在當地屬於「平價」，因此吸引不少非英語國家學生入讀，當中來自南美的學生佔約三成，韓國及日本各佔逾8%，華人則僅佔1%。趙家樂稱，公司亦會鼓勵旗下教師及人才到澳洲學院留學，以提高教師質素，對日後集團擴展業務有幫助。他更表示，疫情對澳洲業務影響不大，惟當地實行封關政策，令400多名海外學生未能回到澳洲。

SDM於新加坡則以中高檔私人幼兒教育為主，目前在當地擁有50間幼教學校，躋身當地幼教學校市場三甲。趙家樂指，於新加坡今年續簽當地政府的資助項目下，為學院未來收生帶來優勢。他更指，新加坡學校除疫情初期的去年2月至3月受影響外，其後學校已回復正常運作。

星擁50幼教學校 躋身三甲

至於SDM於香港則主打「老本行」爵士芭蕾舞學校，趙家樂表示，香港業務會因應限聚措施實施相應人數的小班教學，雖然學費亦相應會上調，但指有七成家長認為加幅仍算合理。他又表示，因應疫情，所有的表演活相繼取消，令不少家長及小朋友失望，因此計劃今年3月會推出「電子版舞台」，結合各國和各區的學生，提供一個線上表演的機會。趙家樂稱，會今年第一季會於黃埔區開設新的舞蹈學校，租金較以往跌近三至四成，令集團的成本進一步減輕。