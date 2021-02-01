FT：外資研踢港出仲裁地區名單

報道引述香港，東京和新加坡的10家大型律師事務所的高級律師指，客戶於金融中心展開業務或與中國及其他亞洲交易對手建立合資企業時，對於是否將香港排除於「管轄法律（governing law）」及「仲裁條款（arbitration clauses）」之外的查詢個案激增。

「管轄法律」是指，允許企業簽訂合同時，以就哪個國家或地區的法律管理其經營方式達成協議。當合同出現爭議時，「仲裁條款」則可要求當事各方在特定司法管轄區的仲裁法院解決爭議，客戶當事人可以選擇任何適用的法律或仲裁法院。若企業將香港從法律合同中剔除，即代表合同不會使用香港法律及香港仲裁法院處理。

報道引述日本四大律師事務所之一的安德森‧毛利‧友常律師事務所，其合伙人之一古田啓昌表示，對於中國的仲裁抱有擔憂的客戶，目前同樣擔憂香港的仲裁是否安全。他更指，於過去10年內，愈來愈多的客戶考慮轉用新加坡的管轄法律及仲裁條款。據2019年新加坡國際仲裁院全共收到479件新案件，香港的仲裁法院則只收到503宗，較前兩年少，但仍高於2016年水平。

律師行：私募股權客憂港仲裁安全

亦有於香港工作近10年的律師事務所執行合伙人表示，收到大量私募股權客戶查詢香港的仲裁是否安全。更有一間大型律師事務所的合伙人表示，香港自於去年推出「國安法」後，司法方面便出現多項的負面消息，令業界開始質疑香港司法的獨立性，如拘捕多名的反對派政治人物和新聞記者，更有英國宣布將其法官撤出香港法院。相關消息令國際企業認為，香港是一個不利的司法管轄區，以及處理業務糾紛。