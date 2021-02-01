經濟

學者：港須第三次轉型 籲棄「小政府」態度

【明報專訊】新冠病毒疫情爆發至今一年，重創本港經濟，港大經濟及工商管理學院教授鄧希煒認為，香港急需作出第三次經濟轉型，而疫情間接推動數碼經濟的普及，為轉型創造了時機。然而政府提出的創科發展及再工業化，策略方向雖正確，但繼續抱守「大市場、小政府」態度，只會令政策零碎，各自為政。鄧希煒強調，政府有需要以至少5年以上的長遠目光進行規劃，統合資源，不要錯失良機。

批港產業政策碎片化

長久以來港府奉行「大市場、小政府」思維，鄧希煒卻建議反其道而行，他解釋，在沒有市場失效的情况下，積極不干預政策是恰當的，但當市場嚴重失效，政府就有必要改弦易轍。鄧希煒表示，政府過去強調四大產業，惟近年其實只有金融和地產推動經濟增長，導致收入和財富嚴重不均，依賴金融和地產的產業發展實難持久，經濟增長必須另謀出路，而最佳辦法莫過於第三次經濟轉型。

與60年代從第一產業到製造業的首次經濟轉型，以及90年代從製造業到服務業的第二次轉型不同，香港第三次經濟轉型應以創科技與研發的知識型經濟，輔以再工業化去着手。這方面，鄧希煒認為政府是摸對了方向，但過度不干預造成政策散亂，措施重疊，例如生產力局與貿發局推出類同的支援、政府部門、機構與商會各自為政；加上欠長遠規劃，導致推動創科未能捉到重點，流於片面。

仿效中星定長期規劃

鄧希煒直言，社會關注「派糖」、房屋，政府為討民心，每年施政報告更多在這些方面着墨，導致政策傾斜短視，然而本港經濟第三次轉型極需要政府大力支持，他呼籲，應參考新加坡甚至內地，制定5年甚至10年的長期規劃，打好框架。此外，政府亦應該牽頭整合資源，統籌「產（製造業）、學（學術界）、研（研發機構）」的互相協作，打造完整的產業生態環境，開創多種創新知識密集行業。

鄧希煒亦在香港大學《2021年香港經濟政策綠皮書》中提出三項推動經濟轉型的具體建議。包括政府可考慮利用由金管局負責管理的2000多億元「未來基金」支持本地科學研究和初創企業；在大幅增加研發開支當中，撥出部分資金興建科研機構，設計甚至製造產品及技術，從香港現有優勢的生物科技、醫療科技及金融科技開始，創造更多高科技職位，讓大學畢業生學以致用；第三是透過再工業化，為科研及初創企業提供完整的生態環境。

相關字詞﹕鄧希煒 港大

上 / 下一篇新聞

太子酒吧街變年花散貨場 鄰近旺角警署 花農10萬短租千呎舖自救
太子酒吧街變年花散貨場 鄰近旺角警署 花農10萬短租千呎舖自救
花店短租栢麗大道世紀蝕讓舖
花店短租栢麗大道世紀蝕讓舖
今年首月新盤沽1430伙 按月升1.5倍
今年首月新盤沽1430伙 按月升1.5倍
嘉湖上月63宗成交 重返爆疫前
嘉湖上月63宗成交 重返爆疫前
陸東：恒指料高位回落逾10% 看好阿里多於騰訊
陸東：恒指料高位回落逾10% 看好阿里多於騰訊
價值投資選股 看好中移動中海油鞍鋼等
價值投資選股 看好中移動中海油鞍鋼等
陸東：北水湧港難持續 300元始買港交所
陸東：北水湧港難持續 300元始買港交所
指快手炒供求 料不少中籤者首日沽
指快手炒供求 料不少中籤者首日沽
港航債券再拖數 累欠7.4億利息 遭加息至15.76厘 逾一年未向投資者披露財報
港航債券再拖數 累欠7.4億利息 遭加息至15.76厘 逾一年未向投資者披露財報
港航近三成股權 落入虛幣平台高層手
港航近三成股權 落入虛幣平台高層手
FT：外資研踢港出仲裁地區名單
FT：外資研踢港出仲裁地區名單
SDM澳辦幼教學院 指華裔生多擬移民
SDM澳辦幼教學院 指華裔生多擬移民
發債應付經常開支 陳茂波憂損港金融穩定
發債應付經常開支 陳茂波憂損港金融穩定
中國動力30億礦場荒廢7年 陷羅生門 縣政府：再不動工或收回土地
中國動力30億礦場荒廢7年 陷羅生門 縣政府：再不動工或收回土地
中標港生產力局兩電動巴 事隔7年仍未落地
中標港生產力局兩電動巴 事隔7年仍未落地
「宅經濟」抬頭 建溢BB智能用品訂單增
「宅經濟」抬頭 建溢BB智能用品訂單增
德合推「變形家俬」 研結合電商功能拓市場
德合推「變形家俬」 研結合電商功能拓市場
科聯吳長勝：港開發大型複雜支援系統具優勢
科聯吳長勝：港開發大型複雜支援系統具優勢
港大研發智慧口罩 度身訂做攻高端市場
港大研發智慧口罩 度身訂做攻高端市場
研內置多種傳感器 助工人安全工作
研內置多種傳感器 助工人安全工作
張兆聰：巿場波動難獲利 暫按兵不動
張兆聰：巿場波動難獲利 暫按兵不動
李澄幸：扣稅年金：年供6萬可慳1萬稅
李澄幸：扣稅年金：年供6萬可慳1萬稅
環球經濟數據
環球經濟數據
金子：大行上調目標價 舜宇購21349
金子：大行上調目標價 舜宇購21349
張兆聰：港股急回 本周走勢關鍵
張兆聰：港股急回 本周走勢關鍵
蔡金強：GME逼空大戰結局預測
蔡金強：GME逼空大戰結局預測
潘啓才：王兟明日大嶼眾籌方案有得諗
潘啓才：王兟明日大嶼眾籌方案有得諗
艾雲豪：評判愛「插花」？
艾雲豪：評判愛「插花」？
謝偉銓：創科發展 刻不容緩
謝偉銓：創科發展 刻不容緩
信用卡識簽着數多
信用卡識簽着數多
沈永年：武漢今時不同往日
沈永年：武漢今時不同往日
陸振輝：要懂得「放」的智慧
陸振輝：要懂得「放」的智慧
趙海珠：經濟數據佳 支持美匯向上
趙海珠：經濟數據佳 支持美匯向上
謝紹榮：小心GameStop事件變慣性打擊沽空
謝紹榮：小心GameStop事件變慣性打擊沽空
陸振球：Bitcoin或重演GME挾空倉
陸振球：Bitcoin或重演GME挾空倉
陸振球：Short Call最好有正股貨底
陸振球：Short Call最好有正股貨底
林少陽：GameStop事件後 增持價值股
林少陽：GameStop事件後 增持價值股
技術取勝：美蘭空港處上升軌
技術取勝：美蘭空港處上升軌
李聲揚：美大型科企績佳 候低吸臉書微軟
李聲揚：美大型科企績佳 候低吸臉書微軟
潘迪藍：「孖展」債增幅創紀錄非好兆頭
潘迪藍：「孖展」債增幅創紀錄非好兆頭
Daniel Woodbridge：是時候加重國際股票和價值投資持倉
Daniel Woodbridge：是時候加重國際股票和價值投資持倉
蘇沛豐：洛陽玻璃大賺 估值仍吸引
蘇沛豐：洛陽玻璃大賺 估值仍吸引
李順威：基金最擔心疫苗問題和收水
李順威：基金最擔心疫苗問題和收水
港視靜雞雞推出Open Data Bank
港視靜雞雞推出Open Data Bank
劉思明：濰柴投資燃料電池惹憧憬
劉思明：濰柴投資燃料電池惹憧憬
何啟聰：阿里追落後 看好Call 17840
何啟聰：阿里追落後 看好Call 17840
瑞銀亞洲：即將公布業績 阿里購18677
瑞銀亞洲：即將公布業績 阿里購18677
摩根大通亞洲：資金部署反彈 騰訊購19271
摩根大通亞洲：資金部署反彈 騰訊購19271
周顯：星星之火 挾爆空倉
周顯：星星之火 挾爆空倉
王弼：哪隻股份有機步GME後塵？
王弼：哪隻股份有機步GME後塵？
曾淵滄：港交所是應趁低吸優質股
曾淵滄：港交所是應趁低吸優質股
湯文亮：一別音容兩秒忘
湯文亮：一別音容兩秒忘
陳永傑：年初置業 按揭審批機會增
陳永傑：年初置業 按揭審批機會增
廖偉強：樓市小陽春一觸即發
廖偉強：樓市小陽春一觸即發
布少明：港樓惹「追落後」憧憬
布少明：港樓惹「追落後」憧憬
李志成：利好因素現 樓價撲新高
李志成：利好因素現 樓價撲新高
弦雅享市區生活交通便利
弦雅享市區生活交通便利
荃中連續兩月均呎不足1.3萬
荃中連續兩月均呎不足1.3萬
景順香港退休金主管麥劍豪：今年股債基金比例應8：2
景順香港退休金主管麥劍豪：今年股債基金比例應8：2