學者：港須第三次轉型 籲棄「小政府」態度

批港產業政策碎片化

長久以來港府奉行「大市場、小政府」思維，鄧希煒卻建議反其道而行，他解釋，在沒有市場失效的情况下，積極不干預政策是恰當的，但當市場嚴重失效，政府就有必要改弦易轍。鄧希煒表示，政府過去強調四大產業，惟近年其實只有金融和地產推動經濟增長，導致收入和財富嚴重不均，依賴金融和地產的產業發展實難持久，經濟增長必須另謀出路，而最佳辦法莫過於第三次經濟轉型。

與60年代從第一產業到製造業的首次經濟轉型，以及90年代從製造業到服務業的第二次轉型不同，香港第三次經濟轉型應以創科技與研發的知識型經濟，輔以再工業化去着手。這方面，鄧希煒認為政府是摸對了方向，但過度不干預造成政策散亂，措施重疊，例如生產力局與貿發局推出類同的支援、政府部門、機構與商會各自為政；加上欠長遠規劃，導致推動創科未能捉到重點，流於片面。

仿效中星定長期規劃

鄧希煒直言，社會關注「派糖」、房屋，政府為討民心，每年施政報告更多在這些方面着墨，導致政策傾斜短視，然而本港經濟第三次轉型極需要政府大力支持，他呼籲，應參考新加坡甚至內地，制定5年甚至10年的長期規劃，打好框架。此外，政府亦應該牽頭整合資源，統籌「產（製造業）、學（學術界）、研（研發機構）」的互相協作，打造完整的產業生態環境，開創多種創新知識密集行業。

鄧希煒亦在香港大學《2021年香港經濟政策綠皮書》中提出三項推動經濟轉型的具體建議。包括政府可考慮利用由金管局負責管理的2000多億元「未來基金」支持本地科學研究和初創企業；在大幅增加研發開支當中，撥出部分資金興建科研機構，設計甚至製造產品及技術，從香港現有優勢的生物科技、醫療科技及金融科技開始，創造更多高科技職位，讓大學畢業生學以致用；第三是透過再工業化，為科研及初創企業提供完整的生態環境。