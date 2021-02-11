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陸東：北水湧港難持續 300元始買港交所

【明報專訊】陸東近年一直看好港交所（0388），並且擅長捕捉低買高賣時機，例如他於《Mondy Monday》第169期（2018年10月8日出版）已建議低吸港交所，至今該股股價勁升逾倍，上周一創歷史新高553.5元，上周五收報497.4元。陸東在今次專訪表示，今年以來北水透過港股通大舉淨流入港股是否常態（Norm）仍需觀察，港交所股價期內因此已急升，現時估值偏高，若日後北水淨流入大幅減少，不排除港交所股價會大幅回調至300元，因此建議候低吸納而非高追。另外，他認為長線因愈來愈多公司在香港上巿，港交所股價必可上1000元或以上。

作為港交所的長期好友，陸東對該股的投資亮點有精闢的分析，「我鍾意一些細水長流的生意，人家過水它就濕腳（即走過有水的地方，腳便會濕，引伸替人處理金錢相關事宜，必會從中得益），港交所便是細水長流的生意，沒辦法，你（投資者）要我（港交所）派牌，你就要畀錢」。他強調，只要本港的國際金融中心地位不變，隨着中國經濟持續增長帶來的股票融資需求與日俱增，長遠來說，港交所股價一定可以升抵1000元。

港金融中心不變 港交所長線必見1000元

不過，短中期來說，陸東認為港交所股價將會調整，甚至有機會跌至300元，「我覺得港交所需要調整，因為它(上周初)的估值已經高於平均值3.5至4個標準差，這是難以持續的，雖然市場正在聚焦中概股回歸及北水南來等利好因素，但我覺得北水可以『今日有、明日無』，這是你控制不到的」。

北水前周透過港股通淨流入港股954億元創歷史新高後，上周已略為回落，陸東分析，港股通淨流入金額高企會否成為常態，現階段屬難以預測，要視乎內地的開放程度及企業管治，認為投資者不應太早就此下定論：「我覺得你不可以見到北水近日佔港股成交額比例增加，便假設它以後也會這樣，這太武斷，或者真是這樣也不說不定，但此刻來說，這只是無事實根據的揣測而已」。

受惠特朗普連串失誤 惟美已「轉莊」

陸東分析，上月北水淨流入港股增加，原因之一是美國上屆總統特朗普曾要求美資不可投資某些中資股，美國退休基金亦因此被迫不問價就此清倉，帶來吸引投資機會，北水遂南下掃貨，「這是環境迫成的，為何中移動股價曾下跌至息率達8厘如此吸引水平，因為有位傻佬叫特朗普逼美國退休基金打靶，我覺得他（特朗普）這樣做其實很戇居，令美國人輸錢，北水則贏錢，正因有這樣好的投資機會才吸引到北水來，屬千載難逢，但這些事件是否每月都會出現呢？另一利好港交所的因素是，特朗普威脅趕走在美國上市的百多隻中概股，若當中有一半因此回流港股，自然也利好港股，所以港交所股價近月由300元炒上500多元。不過，我希望指出的是，這些事情的出現並非本港的『陰德』(即自身努力的成果)，而是因為別人『戇框』，美國會否繼續『戇框』呢？我當然也不知道，但美國已經『轉莊』(由拜登接替特朗普出任美國總統)，而作為一位專業投資者我會重視基本因素」。

港股換手率一向相對較低，例如2019年僅56%，而全球不少大型交易所換手率均高於100%。陸東分析，若要港交所估值出現大躍進，先決條件是令港股成交額大升，其中一個方法便是下調印花稅令港股換手率提高，「現時港股換手率在世界上成熟的交易所中屬偏低，主要原因是印花稅太高(編按：目前投資者買賣港股均需要按成交金額0.1%向港府繳付印花稅)，如果減印花稅，港交所便發達了」。

籲港府下調印花稅 鞏國際金融中心地位

過去一年本港經濟備受新冠病毒疫情衝擊，港府推出逾3000億元的抗疫措施刺激經濟後，目前財政儲備已跌至約8000億元，短期料需要積極開源節流，而下調印花稅料將令港府收入減少，似乎現非出台此新政的最佳時機，但陸東認為，應該着眼長遠，「香港是否應該養大金融業呢？這樣的話，就要減印花稅，令(交易成本下降)，更多股票從業員可以就業，提高香港股市的國際代表性及國際認受性，成為中國的紐約」。

另外，陸東目前看好並已購入在美國上市的內地大型投融資平台陸金所(美國上市編號：LU）。

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