經濟

嘉湖上月63宗成交 重返爆疫前

【明報專訊】上月份樓市氣氛熱鬧，除一手成交倍升外，多個屋苑成交量均見理想。其中作為「上車樂園」的天水圍嘉湖山莊，上月共錄得63宗二手買賣，按月大增43%，創過去15個月新高，重返去年初新冠病毒殺入本地前。惟因疫情而有個別座數被「封區」的觀塘麗港城，周末期間仍錄一宗成交，而交投按周則大跌八成。

十大屋苑上月370宗 6年半新高

中原地產統計，十大屋苑全月錄370宗成交，較去年12月大幅上升29.8%，創2014年6月後6年半新高，其中嘉湖山莊佔63宗，是十大屋苑中最旺，佔上月十大屋苑總成交量約17%。中原副分區營業經理葉浩麟表示，嘉湖山莊近日再錄成交，其中位於景湖居3座高層F室，實用442方呎，2房間隔，望米埔景，獲上車客以540萬元購入，實呎12,217元，屬市價水平。原業主2018年1月440萬元買入單位，3年額印期解封後沽出，帳面獲利100萬元或23%。

十大屋苑周末11宗跌35%

至於十大屋苑周末表現，中原地產統計，上周末共錄11宗成交，較前周末17宗下跌35%，但仍保持連續10周雙位數，當中麗港城周末錄得1宗成交，較前周的5宗大跌80%，有關單位為麗港城19座高層B室，實用517方呎，2房間隔，望維港海景，屬最優質2房樓王單位，成交價900萬元，實呎17,408元。原業主2015年7月705萬元買入單位，持貨6年，帳面獲利195萬元或28%。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，二手筍盤被大量消化，可交吉或睇樓的單位買少見少，買家唯有轉向二、三線屋苑繼續覓盤。美聯住宅部行政總裁布少明表示，鑑於今年農曆新年市民將留港度歲，而且新盤繼續部署登場，刺激市場氣氛，估計樓市交投將持續活躍。

馬鞍山3日最少錄25宗二手成交

事實上，多個地區交投暢旺，美聯首席高級營業經理黃家樂稱，馬鞍山過去3日市場最少錄25宗二手成交，其中銀湖‧天峰7座高層F室，實用564方呎，原叫價868萬元，最終反價至898萬元售出，實呎15,922元。原業主2014年以597萬元購入，持貨不足7年帳面賺約301萬元，賺幅約50%。

相關字詞﹕封區 麗港城 十大屋苑 嘉湖山莊

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