今年首月新盤沽1430伙 按月升1.5倍

事實上，1月份多個全新盤出擊，包括會德豐啟德MONACO、南豐、港鐵（0066）將軍澳日出康城LP10及信置（0083）馬鞍山SILVERSANDS等，連同其餘發展商積極推售貨尾，據本報綜合市場消息指，過去兩日一手市場共錄約268宗一手買賣，而全月則約有1430多宗成交。

帝御•嵐天5天收2533票 超額10倍

不過值得注意，雖然農曆新年將至，但仍有樓盤趕於新春前推售，其中包括香港小輪（0050）、帝國集團發展的屯門青山公路青山灣段帝御•嵐天，負責銷售的恒基物業營業（一）部總經理林達民表示，項目由1月27日至昨晚，5天合共錄得約2533票登記數字，其中中介人佔20票。按項目早前已公布3張價單，合共推出225伙，折實平均實呎15,154元，若以此計算，暫超額認購逾10倍。

利嘉閣地產總裁廖偉強認為，上月新盤市場交投理想，但由於本月份日數較少關係，加上今年雖然市民被迫留港度歲，惟節日氣氛仍會影響發展商賣樓，故預計本月內推售的全新項目不多，主要是上述帝御•嵐天、華懋觀塘安達臣道安峯及其他貨尾盤等，估計本月一手市場將錄得約千宗成交。

會德豐上月沽342伙套逾43億

過去周末兩日，除了LP10及SILVERSANDS兩個全新盤外，恒大（3333）屯門掃管笏恆大．珺瓏灣亦趁同區帝御•嵐天開售前推售貨尾，據悉兩日合共售約25伙。

發展商指，項目2期昨日推售之一批單位，首小時售出22伙，全盤至今已累積售出1267伙，套現金額約62億元。

另MONACO昨日再錄3宗成交，包括第2A座21樓D室、23樓E室及第2B座33樓C室，單位實用面積由347至674方呎，成交價由937.4萬至1646.7萬元，實呎24,432至27,014元。項目累售322伙，佔全盤可售單位逾87%，套現逾38億元。

會德豐地產常務董事黃光耀稱，集團今年首月累售342伙，套現逾43億元。