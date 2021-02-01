經濟

花店短租栢麗大道世紀蝕讓舖

【明報專訊】過去貴為遊客熱點的尖沙嘴栢麗購物大道，除了去年非住宅減辣前錄得勁蝕逾2億元的「世紀蝕讓」舖成交外，該地段舖租亦大幅回落，更出現罕見年花店短租舖位個案。一直主攻年宵市場的蘭花店「千葉園」，今年大舉租用6個街舖或商場舖散貨，包括栢麗購物大道。該公司指，政府政策打亂陣腳，令現時舖租支出大增。

千葉園莊先生：罕有租六舖散貨

今次「千葉園」租用的栢麗大道D段G29號舖，對面即為美麗華商場，連同G30號地舖及1樓15號舖，原由資深投資者李耀華2012年以約4.39億元購入，去年10月透過「賣殼」（即公司轉讓）形式，僅以約2.1億元售予另一投資者林子峰，帳面勁蝕近2.3億元或約52%，為本港史上最大額舖位蝕讓個案，當時更被市場人士稱為「世紀蝕讓」。除今次獲花店短租的G29號舖外，毗鄰的G30號地舖則由林子峰旗下連鎖鞋店Union所用。

千葉園負責人之一莊先生接受本報訪問時稱，該公司往年主要在不同年宵市場擺賣，去年亦如常競投花市檔位及訂貨。不過月初政府突然公布取消花市，但由於年花已陸續到港，唯有嘗試租用不同地區舖位散貨。他指雖然政府現時恢復部分年宵市場，但既然已租舖，加上年宵市場設人流限制，故計劃放棄年宵市場擺賣。該公司今年租用的6個舖位，除栢麗大道外，亦包括荃灣樂悠居地舖、大埔運頭塘商場、將軍澳翠林商場、另鰂魚涌及長沙灣亦有舖位。莊承認，當中以栢麗大道舖位租金最貴，但就未有透露租金資料。

有投資者於疫下積極入市。盛滙商舖基金創辦人李根興指該基金以3100萬元連購兩舖，其中長沙灣兼善里41號A至D號地舖， 面積900方呎，以1800萬元購入，呎價約2萬元，舖位現由4個租戶租用，月租約6.1萬元。原業主1986年4月40萬元買入，帳面獲利1760萬元或44倍。李指擬把該舖分間成4舖出售，每舖約850萬元，即共3400萬元，較購入價高1600萬元或89%。

相關字詞﹕盛滙商舖 栢麗大道 花市 年宵市場 千葉園

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