太子酒吧街變年花散貨場 鄰近旺角警署 花農10萬短租千呎舖自救

明報記者 甘潔瑩 林尚民

鄰近旺角警署的運動場道及通菜街一帶，過去酒吧林立，每逢有大型足球比賽，酒吧均座無虛席。不過自2019年中爆發反修例風暴後，該地段經常出現示威活動，再加上自一年前開始，新冠病毒殺入本港後，政府多次實施限聚令，令附近多間食肆酒吧被迫關門大吉。

本報記者曾走訪上述酒吧街，發現該處有10至20間酒吧，大部分均落閘未有營業，而鄰近旺角警署一帶的通菜街，則有多間前身為酒吧的舖位正擺賣年花或雜貨。更有酒吧東主在舖面掛上橫額，抗議政府不許開門做生意，慘「被埋單」。

原投得4年宵檔 政府突取消措手不及

其中一間位於通菜街222號地下，由經營花店近10年的阿寶短期租用出售年花。

阿寶向本報記者表示，過去每年也與伙伴阿兒及阿玉競投年宵攤檔出售蘭花，去年更投得4個攤檔，兩個位於觀塘，另外兩個則位於沙田年宵市場，不過，上月初政府突然宣布取消年宵市場，令她們措手不及，擔心已訂購的800盆蘭花沒有渠道出售，而蘭花亦已準備運送到港，她們隨即物色短租舖「散貨」。

阿兒則表示，政府宣布取消年宵市場的3至5日內，已積極「睇舖」，看了10多個大細不一的商舖，一個月租金由3.5萬至逾10萬元，最終落戶於鄰近花墟的通菜街222號地舖，面積約1000方呎，月租約10萬元，折合呎租約100元。

資料顯示，有關地舖業主早於2012年便以3388萬元購入該地舖連同閣樓部分，地舖連閣樓面積約1950方呎，若日後以長租形式每月11萬元租出，折合呎租56元，即租金回報達3.9厘。

酒吧東主掛橫額抗議「被政府埋單」

她續指，租用該舖因位置鄰近花墟，預計有不俗人流，加上要展示各式各樣的蘭花擺設，租用空間不能太細。

不過，開業後始發現，這一段原屬酒吧街、鄰近旺角警署的通菜街一帶，在限聚令下人流疏落，她們要自製大型搶眼招牌、或透過熟客介紹始能吸客。

中原（工商舖）商舖部高級營業董事鮑昌華表示，在限聚令下，酒吧東主不能營業，剛適逢農曆新年，或借出場地予朋友擺賣賀年用品、年花等，或作短期散貨場，但相信短租的比例不多，因酒吧有固定佈局，如吧枱、吧椅等，佈置需時，一旦政府放寬限聚令，東主仍以營運酒吧生意為先。