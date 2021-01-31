許繹彬：慎防北水「班師回朝」

人行顧問警告股市樓市現泡沫

正當一眾投資者滿以為「大牛」來臨之際，世界各地卻突然傳出股市泡沫警示，尤以中國為甚，人行貨幣政策委員會委員馬駿警告大陸股市及房市或出現泡沫，建議貨幣政策需適度轉向，把穩定就業和控制通脹作為政策主要目標。此番言論隨即令中港兩地股市應聲下挫，港股瞬間打回原形，在創出盤中高位30,191點後連跌4日，回落至28,200關附近，可謂「從天堂折返人間」。美國亦出現有關股市泡沫的言論，原因是很多高淡倉的股份紛紛被散戶力量挾高，導致老牌投資基金也損手，隨即美股泡沫的聲音四起。

筆者認為，單憑經濟角度看，全球經濟確實被新冠疫情所拖累，復元之時實猶未知，但不知是否因疫情令全球市民減少外出，導致在家「炒股」成風，驅使美股由去年3月的低點大幅反彈後，今年初更不斷刷新紀錄高點。

小心「空軍」乘勢出擊

港股亦雷同，從成交額屢創新高、全職炒股或新股認購人數凍資金額不斷創新高等，「全民皆股」的情况四處可見；再者，港股通資金單周近千億元、單月逾2300億元淨買入的規模，破盡滬港通推出以來的紀錄，可見港股現行極為依賴北水走向，一旦北水因農曆新年將至「班師回朝」而減輕力度，港股可能會受壓。加上港股正值期指結算，在過去一個月急升3000點及好友一致主導下，淡友會否乘勢反擊，投資者必須格外留神。

耀才證券行政總裁

[許繹彬 港股通才]