投資樂觀情緒升溫 六成受訪者看好今年經濟

72%企業家對業務有信心

61%投資者對未來6個月股市形勢的樂觀情緒持續升溫，較上季增加6個百分點。全球投資者預期市場將受惠於新冠疫苗的進展（72%）和美國大選結果的潛在影響（62%）。基於商業增長動力（45%）、疫苗進展（43%）和有利的貨幣政策（40%），72%企業家對未來12個月的業務表現抱持信心，高於去年第三季的69%。接近三分之一的企業家（32%）計劃增聘員工，高於3個月前的30%。然而，計劃縮減業務規模的企業家比例亦增加兩個百分點。

半數相信可持續投資勝傳統投資

投資者對可持續投資尤感興趣，其中54%計劃提高相關配置。一半預期可持續投資的回報比傳統投資更勝一籌，而29%預期可持續投資的表現平分秋色。瑞銀財富管理聯席總裁兼瑞銀集團美洲區總裁Tom Naratil表示：「儘管新冠疫情和政治議題存在不確定性，但令我們鼓舞的是，全球投資者和企業家的信心逐漸回升。未來10年將呈現嶄新機遇，然而地緣政治、經濟和社會的挑戰仍將存在。因此調查中，八成投資者告訴我們，他們比以往更需要尋求專家的投資建議。」

調查反映不同地區投資者的取態，美國方面，相比起新冠疫情，美國國債成為投資者（60%）的首要憂慮；59%受訪者認為美國大選結果有利於經濟，31%則持有相反意見。受惠於疫苗進展及美國大選結果，股市的樂觀情緒從上季的55%攀升至59%。

拉丁美洲方面，65%投資者對經濟前景表示樂觀，高於全球投資者的平均水平（60%）；61%看好股市，與全球平均水平相若，70%受訪者表示可持續投資的回報比傳統投資更勝一籌，比例為全球最高。

亞洲投資者樂觀比例急增

歐洲受訪者（不包括瑞士）對當地經濟和股市的信心大增；65%受訪者看好經濟前景，高於三個月前的58%，而64%看好股市，高於3個月前的55%。瑞士受訪者在本季度對當地經濟的樂觀情緒保持平穩，對股市信心亦未受動搖，其中54%受訪者表示樂觀。亞洲投資者則更看好當地經濟前景，對當地經濟前景表示樂觀的投資者比例增加7個百分點至62%，對市場的信心同樣增加7個百分點至61%。

[瑞士銀行《投資者情緒調查》 投資全局]